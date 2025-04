NBA: Mavericks projeta retorno de Kyrie Irving

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Dallas Mavericks já planeja um data para o retorno de Kyrie Irving à NBA. O astro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo no dia 3 de março. Como resultado, ficou fora da temporada. Agora, a franquia projeta que ele possa retornar às atividades em janeiro de 2026.

Ainda segundo o jornalista, também há expectativa no Mavericks de que Kyrie Irving consiga jogar boa parte da temporada 2025/26 da NBA. O armador passou por cirurgia no dia 26 de março. O tempo de recuperação após o procedimento em lesões como as que sofreu costuma ser de 12 meses. Portanto, ele retornaria dois meses antes do prazo inicial.

Aos 33 anos, Irving teve médias de 24,7 pontos, 4,8 rebotes e 4,6 assistências em 2024/25. Enquanto isso, ele tem uma opção de jogador em seu contrato de US$43 milhões para a próxima temporada, que será o último ano do acordo de três anos e US$126 milhões que assinou em 2023.

Então, de acordo com Charania, o objetivo do Mavericks é rescindir sua opção de jogador e lhe dar um novo acordo de três anos. Assim, fazendo com que ele tenha o mesmo tempo de contrato que Anthony Davis e o GM Nico Harrison.

Irving, que foi selecionado para seu nono All-Star Game da carreira, foi o único jogador da NBA com médias de pelo menos 20 pontos, 40% de aproveitamento em bolas de três pontos e 90% nos lances livres. Dessa forma, segundo a ESPN, é a quinta temporada de suas 14 que ele atinge ou supera essas médias. Além disso, é segunda maior de todos os tempos, atrás apenas de Stephen Curry, do Golden State Warriors.

Após a troca de Luka Doncic, Irving ganhou ainda mais destaque no Mavs. Isso porque acumulou média de 39,3 minutos por partida. Então, se tornou o jogador com tempo de quadra da NBA entre os dias 4 de fevereiro e 2 de março.

No entanto, com a lesão, Dallas sofreu para conseguir vaga à pós-temporada. Afinal, terminou com a nona posição da Conferência Oeste e está na disputa do play-in. Na estreia, eliminou o Sacramento Kings sob o comando de Davis. Agora, precisará vencer o Memphis Grizzlies, na sexta-feira (18) para avançar aos playoffs.

