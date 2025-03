Lesionado, Kyrie Irving faz apelo à torcida do Dallas Mavericks

A temporada de Kyrie Irving terminou de forma precoce no pior momento possível para o Dallas Mavericks. O desempenho do time estava em queda livre, enquanto o torcedor ainda se recupera do choque da troca do astro Luka Doncic. Os fãs, como resultado, só ficaram mais revoltados com a franquia. Em particular, com o GM Nico Harrison. Diante desse turbilhão de emoções, o armador só tem um pedido aos fãs texanos.

“Eu sei que lidamos com muitas situações difíceis nessa temporada. Não tem sido fácil, mas, por favor, peço que fiquem conosco. Não abandonem o time. Entendam que isso não é um plano de curto prazo, então queremos fazer funcionar. Por isso, não gostaria de ver as pessoas focadas em achar culpados. Vamos só focar em quem somos e no lugar em que queremos chegar”, disse o veterano, durante uma longa live.

O choque da saída inesperada de Doncic causou uma total quebra entre time e torcida. Jogar em casa, em síntese, virou uma experiência tensa. Harrison não só passou a ser hostilizado no ginásio, mas até recebeu ameaças de morte. Os analistas, na imprensa, tinham só críticas à troca. Mas Irving crê que tudo seria diferente se o Mavericks não tivesse enfrentado uma onda de lesões depois do movimento.

“Nós precisamos mudar a nossa relação para, assim, criarmos um clima positivo. Peço, antes de tudo, que nos apoiem de uma forma diferente. Com isso, vocês vão conhecer os nossos novos jogadores e ideias. Essa temporada tem sido bem instável. Tudo seria bem diferente, certamente, se não tivéssemos tantos problemas. Vários comentários e críticas teriam sido só ruídos”, garantiu o atleta de 33 anos.

Seguir em frente

O impacto do clima pós-troca no Dallas Mavericks vai muito além do sentimento isolado de Kyrie Irving. Os resultados em quadra refletem um elenco que sofreu não só com as lesões, mas abalado pelas mudanças. Os texanos só venceram nove de 23 jogos depois da negociação. O astro reconhece que o ambiente agressivo durante as partidas como mandante afetou a sua postura.

“Jogar basquete enquanto vivemos algumas das coisas que ainda acontecem em Dallas não é fácil. Os gritos contra Nico, por exemplo. Vocês estão atacando alguém que é só uma peça nesse negócio. Isso nos deixa abalados do ponto de vista emocional. Admito que eu fiquei abalado. E, por isso, os primeiros dias depois da troca foram bem difíceis para todo mundo”, revelou o experiente armador.

Irving entende que os torcedores ainda estão “machucados” por causa de uma decisão que não levou os seus sentimentos em conta. Mas, pelo bem do time, é hora de seguir em frente. “Todos terão as suas opiniões sobre o que fizemos. Mais do que isso, sobre o que nós deveríamos ter feito. Mas, agora, só podemos lidar com o que temos e somos daqui em diante”, resumiu.

Culpados

Pedir o apoio do torcedor é o máximo que Irving vai poder fazer pelo Mavericks por um bom tempo. Afinal, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e deve ficar afastado até o início de 2026. O clima “bélico” de Dallas também absorveu a sua lesão, pois virou motivo para uma onda de críticas ao treinador Jason Kidd. Mas o craque vê esse direcionamento de culpa como uma grande injustiça.

“Eu liderava a liga em média de minutos àquela altura. E daí? Vocês só querem alguém para colocar a culpa, mas isso não me incomoda. Sou um esportista profissional, então o meu trabalho é ter condicionamento de ponta. Só me lesionei porque tropecei em Jonas [Valanciunas] e perdei o equilíbrio. Não foi uma questão de fadiga, pois essa lesão não tem nada a ver com fadiga”, cravou uma das referências de Dallas.

