Kyrie Irving detona ex-jogadores que comentam NBA

Kyrie Irving polemizou ao falar de ex-jogadores da NBA. Lesionado, o astro do Dallas Mavericks realizou uma live e detonou os antigos atletas que atuam como analistas. De acordo com o armador, os veteranos passam do ponto em relação às críticas contra as mudanças no basquete.

“Os ex-jogadores perderam o rumo”, afirmou Irving. “Eu direi os nomes quando os encontrar, mas alguns só falam merda. Eles nem falam sobre nada, só odeiam os jogadores. Nós respeitávamos suas carreiras e queríamos nos aproximar deles. No entanto, quando você vê alguém que admira indo para TV”.

Irving reclamou em especial das críticas ao jogo. A liga, afinal, passou por mudanças durante a última década. Enquanto no passado o jogo era mais físico, hoje os pontos de longa distância tomam conta. Então, é comum que ex-jogadores critiquem os rumos que a NBA tomou e os astros da atualidade.

Kyrie Irving, como uma das estrelas, porém, não gosta das críticas. Uma das piores, segundo o armador, é em relação aos altos salários da NBA. Isso porque, é comum que os analistas reclamem dos contratos dados aos jogadores, ao entenderem que eles não merecem como os atletas do passado.

“Eu já estou cansado da desculpa de ‘supera isso porque você ganha mais dinheiro’. Como se você não tivesse o direito de sentir nada só porque ganha muito dinheiro na NBA e é bem pago, enquanto pessoas no Twitter crucificam jogadores que ganham milhões porque não estão jogando devido a lesões”, completou.

Os ex-jogadores da NBA criticados por Kyrie Irving não foram citados. No entanto, o astro do Mavs jamais escondeu não ser fã de analistas como Kendrick Perkins e Charles Barkley. Em especial, pelas duras posições em relação às carreiras dos nomes atuais da NBA.

As críticas de Irving acontecem enquanto ele se recupera de uma lesão na NBA. No mês passado, o astro sofreu uma ruptura do LCA do joelho esquerdo. Desse modo, ele está fora pelo restante de 2024/25.

O camisa 11 vinha de grande ano pelo Mavs na NBA. Após a saída de Luka Doncic, ele se consolidou como principal nome do elenco, estando presente em 50 d0s 62 jogos do time. Com médias de 24.7 pontos, 4.8 rebotes e 4.6 assistências, o armador foi selecionado para o nono All-Star da sua carreira.

