Rival, Devin Booker fala sobre Luka Doncic

Devin Booker e Luka Doncic marcam uma das rivalidades atuais da NBA. Nos confrontos entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks, em especial nos playoffs, os astros colecionaram provocações. O histórico, porém, não impediu que o craque do Phoenix Suns usasse o esloveno como exemplo na temporada.

Booker citou Doncic ao ser questionado sobre a possibilidade de ser trocado após esta temporada da NBA. Embora seja o rosto do Phoenix Suns, o ala-armador não descarta passar pelo mesmo que o rival no Mavericks.

“Olha o que aconteceu com Doncic”, disse Booker à Fox Sports. “Eu entendo que a NBA é um negócio. Estou há muito tempo nesta liga e a troca do Luka provavelmente foi a mais louca que já vimos. Mas o jogo segue”.

Devin Booker esteve envolvido em rumores de trocas até a trade deadline da NBA. Isso porque, o Suns passou quase toda a temporada fora da zona de play-in, sendo um dos times mais decepcionantes de 2024/25. Desse modo, repórteres que cobrem a franquia não descartavam que o astro e Kevin Durant fossem negociados.

Inclusive, de acordo com Duane Rankin, do jornal The Arizona Republic, o valor por Devin Booker ao redor da liga já estava estabelecido para uma possível troca.

“Informações internas dizem que o Suns poderia ganhar quatro escolhas de primeira rodada e uma estrela jovem, em seu terceiro ou quarto ano, caso decida trocar Booker”.

O dono do Phoenix Suns, no entanto, descartou que Devin Booker passará pelo mesmo que Luka Doncic. Em entrevista concedida à ESPN, Mat Ishbia disse que o ala-armador está comprometido com o Suns pelo resto de sua carreira. Desse modo, o bilionário rechaçou qualquer possibilidade de uma negociação do astro.

“Isso [troca de Devin Booker] nunca vai acontecer aqui no Suns. É uma estupidez. Tenho Booker no auge. Para ganhar um título da NBA, você precisa ter uma estrela. Enfim, você tem precisa ter um grande jogador. Temos Devin Booker”, disse Ishbia.

Com a troca descartada, Devin Booker está em sua décima temporada pelo Suns na NBA. Por fim, em sua carreira, o craque tem médias de 24.4 pontos, 5.2 assistências e quatro rebotes, com quatro seleções ao All-Star Game.

