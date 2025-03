NBA multa Myles Turner e outros dois jogadores por briga

A NBA deu uma multa a Myles Turner por uma briga no confronto entre Indiana Pacers e Brooklyn Nets. Além disso, Andrew Nembhard e Trendon Watford também foram os penalizados. O atrito aconteceu no jogo da última quinta-feira (20). O Pacers saiu vitorioso, mas as equipes se enfrentaram neste sábado (22) e Indiana venceu de novo.

Dessa forma, no fim do último período no jogo de quinta-feira, Nembhard e Watford começaram a se xingar, com o jogador do Nets empurrando o do Pacers. Assim, Turner chegou para defender seu companheiro, também empurrando o adversário. Logo, a situação foi apartada por companheiros.

No entanto, a NBA anunciou que Watford e Turner foram multados em US$35 mil, com Nembhard recebendo mais US$20 mil de multa.

Portanto, com a multa para Myles Turner, a NBA já totaliza US$13 milhões em penalizações nesta temporada. Os mais punidos foram Jimmy Butler, do Golden State Warriors, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Nos últimos anos, a liga começou a distribuir punições, e alguns jogadores já perderam milhões de dólares neste tempo.

Sobre a partida em que a briga aconteceu, foi uma vitória do Pacers na prorrogação. Turner marcou 23 pontos e pegou dez rebotes, enquanto Nembhard anotou nove, com quatro assistências. Pelo lado do Nets, Watford fez 15, com mais cinco rebotes para a conta.

Assim, no reencontro das equipes, no sábado, a história foi semelhante: vitória de Indiana por apenas cinco pontos. Dessa vez, Turner marcou 22, com oito rebotes, e Nembhard deu sete assistências, além de cinco pontos. Watford contribuiu com 26 pontos saindo do banco.

As equipes vivem momentos bastante diferentes na tabela. Enquanto o Pacers está na quarta colocação da Conferência Leste, brigando pelo mando de quadra nos playoffs, o Nets já “jogou a toalha” na temporada. Afinal, a equipe tem apenas 23 vitórias em 71 jogos, e a preocupação agora é perder para melhorar as chances no próximo draft.

Então, Indiana briga com Pistons e Bucks pela quarta posição. A equipe cresceu no momento certo na temporada, com 11 vitórias e seis derrotas desde a pausa para o All-Star Game. O objetivo, portanto, é repetir a campanha na temporada passada, quando surpreendeu e foi às finais de conferência, dando trabalho para o Boston Celtics.

Uma das preocupações do Pacers é o contrato de Myles Turner, que acaba nesta temporada. O jogador deve esperar novos termos lucrativos para continuar em Indiana, e a equipe terá de decidir se vale a pena ou não se comprometer.

