Luka Doncic fala sobre relação com JJ Redick

O início de Luka Doncic sob o comando de JJ Redick tem sido animador. O técnico do Los Angeles Lakers adaptou a equipe para ter o astro com a bola nas mãos, mesmo quando LeBron James está em quadra. Assim, o esloveno comanda boa parte das ações ofensivas. Ele comentou sobre a relação com o comandante neste início de carreia na Califórnia.

“Ele é incrível. Nós nos falamos muito, mesmo quando não temos partidas. Até aqui, ele tem sido incrível”, disse o armador, ao ser perguntado sobre sua relação com Redick.

O técnico tem feito um bom trabalho em sua primeira temporada com o Lakers. Ele começou contestado. Afinal, era seu primeiro emprego como treinador. Mas até agora soma 43 vitórias e 25 derrotas, performance bem melhor, por exemplo, do que a de Darvin Ham em 2023/24.

De acordo com Maxwell Ogden, do LakeShow Life, a equipe é mais fluída com Redick, além de, mesmo sem um grande pivô, ser melhor na defesa. Dessa forma, o ex-jogador vem impressionando em sua primeira temporada.

Além disso, JJ Redick falou sobre o que o time deve fazer em partidas em que Luka Doncic está quente, como contra o Denver Nuggets, na última quarta-feira (19).

“Falamos sobre isso em grupo e entre os treinadores. Precisamos reconhecer quando ele está acertando tudo. Mas se estivermos na transição ofensiva, ou num mismatch, não precisamos dar a bola pra ele. No entanto, quando um cara está quente assim, precisamos admitir e deixar ele jogar”, disse.

Doncic fez 21 pontos no primeiro quarto contra o Nuggets. O Lakers abriu mais de 15 pontos de vantagem e conseguindo um conforto para o restante fa partida. “Eu não sei exatamente o que foi em Dallas, mas sei que ele teve vários primeiros quartos grandes por lá… Isso é meio que o que ele faz e tem feito ao longo da carreira. Queremos que ele seja agressivo de qualquer forma, mas ele vai jogar do jeito certo”, disse.

O esloveno vem, ao lado de Austin Reaves, liderando o Lakers durante a ausência de LeBron James, afastado com lesão uma na virilha. A equipe está na terceira posição da Conferência Oeste e se tornou uma das potências para os playoffs s da Conferência.

Então, a boa relação entre Redick e Doncic pode ser um trunfo ainda maior para a franquia no que diz respeito à permanência do craque. Isso porque ele só tem mais um ano de contrato, e sem os incentivos financeiros do contrato supermáximo que teria em Dallas, estará livre para ir para qualquer outra equipe.

