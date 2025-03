Na melhor temporada da NBA, Nikola Jokic vai ficar sem MVP?

O que Nikola Jokic faz na temporada 2024/25 da NBA é algo impressionante demais para ele ficar sem o MVP. Para quem já venceu três vezes o prêmio, a atual campanha daria a ele um status onde poucos jogadores chegaram. Então, quando alguém faz números como os dele, sendo pivô, fica ainda mais incrível. Mas pode não acontecer.

Apesar de Jokic ter números reais de MVP e conduzir o Denver Nuggets a um terceiro lugar no Oeste, tudo parece apontar para outro caminho: Shai Gilgeous-Alexander. E é preciso enaltecer o que o canadense faz pelo Oklahoma City Thunder, pois é o cestinha, o melhor jogador, um dos melhores defensores de um time que raramente perde. Mas mais do que isso, o Thunder atropela seus adversários na tabela de classificação.

Sim, são ótimos argumentos para ser MVP da NBA. Além disso, seria o seu primeiro, o que deixaria uma disputa ainda mais aberta para os próximos anos, certo?

Na teoria, sim. Mas é meio estranho você pegar um pivô, que faz triplo-duplo de média, algo inédito na história da NBA, e ele não ser o MVP. Isso, sem contar que é o terceiro cestinha da temporada, terceiro em rebotes, e segundo em assistências.

Em seu podcast, Draymond Green falou sobre isso: “Daqui cinco, dez anos, vamos ver os números de Nikola Jokic e não vamos entender como ele não foi o MVP daquela temporada da NBA”.

Ou seja, não faz sentido. Se Jokic não é o MVP em sua melhor temporada na NBA, ele jamais terá o quarto. Estamos falando de legado para a posição.

Há alguns meses, começou um discurso de que, com um quarto MVP, Jokic entraria no top 10 de todos os tempos da NBA. Afinal, ele igualaria LeBron James e Wilt Chamberlain e ficaria atrás apenas de Bill Russell, Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar. Automaticamente, o sérvio faria parte de um grupo seleto de jogadores. Basta ver que todos fazem parte do tal top 10.

Talvez, o que falte a Jokic seja um segundo título (com um quarto MVP) para fazer parte dos melhores da NBA. Mas para quem é saudosista e o vê em quadra, não entende como ele poderia estar ao lado de caras como Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Chamberlain, Russell e Abdul-Jabbar. Claro, são estilos bem diferentes do dele.

Além disso, ele tem o melhor aproveitamento da carreira em três pontos, com 41.3% (e com mais volume).

Mas como não gostar de ver o que Jokic faz na NBA? O cara apanha todo jogo e, mesmo assim, não vai tanto ao lance livre. Poderia ir mais. Deveria ir mais.

E nem estou questionando o fato de Gilgeous-Alexander ser frequentador da linha, pois isso é do jogo. É a regra. Mas mais do que isso, é o estilo de jogo do canadense. Então, tudo certo. Não é por acaso que ele é candidato ao MVP da NBA.

Só que veja o sacrifício de Jokic faz toda noite para levar um Nuggets muito pior que em seu título da NBA, ao terceiro lugar no Oeste. É surreal. Não era para estar tão acima.

Denver com problemas

Há muito tempo estamos dizendo que o Nuggets dependeria muito de Nikola Jokic para ficar entre os cinco primeiros do Oeste. Ano após ano, o time perde jogadores importantes por conta do novo CBA (Acordo Coletivo de Trabalho). Isso fez com que seu melhor reserva, Christian Braun, virasse titular. Não que Braun não seja bom, mas falta qualidade no banco.

Michael Porter segue sendo um alvo na defesa. Erra tudo. Ele erra trocas, perde seu oponente de vista e quase foi trocado ao longo da temporada porque estava falhando no ataque. Veja o caso de Aaron Gordon, o melhor defensor do time, que já perdeu quase 30 jogos. Enquanto isso, Jamal Murray é muito inconstante. O Nuggets precisa de Nikola Jokic para fazer a diferença.

Russell Westbrook, defendendo em grande nível desde que deixou o Los Angeles Lakers, ajuda. Mas é pouco.

E estamos falando do Oeste, né? Claro que sem Nikola Jokic fazendo uma campanha para ser MVP mais uma vez na NBA, Denver não teria a menor chance. Ou se ele tivesse o mesmo número de jogos que Gordon, o Nuggets estaria na zona do play-in.

Mas aí, é o “e se”. E ele não existe.

Shai Gilgeous-Alexander é favorito

É engraçado como a narrativa muda ano a ano para o prêmio de MVP da NBA. Há alguns anos, Westbrook foi MVP por fazer triplo-duplo em um ano em que James Harden foi melhor. Depois, deixou de ser novidade e, mesmo com outras duas temporadas fazendo tais números, ele ficou longe de vencer de novo. Agora, com Jokic tendo isso como pivô, algo histórico, não serve tanto.

Mas vamos entender, né? Gilgeous-Alexander é um jogador fantástico nos dois lados da quadra e que faz o Thunder liderar o Oeste com larga vantagem sobre o segundo colocado. Quando é que a gente viu isso acontecendo pela última vez?

O último time a terminar a temporada regular da NBA no Oeste com diferença de dez vitórias ou mais foi em 2014/15, quando o Golden State Warriors liderou e Stephen Curry foi o MVP. Ou seja, aqui tem coerência para Gilgeous-Alexander vencer o prêmio.

Mas, de novo, isso muda a cada ano. Parece, que em 2024/25, Nikola Jokic não vai levar o seu quarto prêmio de MVP na NBA. E se não for ele, nada mais justo que seja o canadense.

