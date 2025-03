Ex-jogador garante que Nikola Jokic será um dos dez melhores da NBA

Com o sucesso de Nikola Jokic, o astro do Denver Nuggets começa a aparecer em listas de melhores da história da NBA. No entanto, para o ex-jogador Theo Pinson, é certeza que o sérvio estará entre os dez maiores de todos os tempos ao final de sua carreira. Ele é o atual MVP da liga e já conta com três prêmios de melhor jogador, além de um título pelo time do Colorado.

“Eu já disse isso antes e lembro que tive muitas discussões sobre o assunto. Jokic será lembrado como um dos dez maiores jogadores da história do basquete”, disse Pinson.

Embora seja uma lista bastante seleta, faz sentido o pivô estar, ao menos, entre os candidatos. Afinal, além dos três MVPs, ele é um dos principais favoritos ao prêmio na atual temporada. Além disso, pode buscar mais títulos da NBA, já que ainda tem 30 anos. Entretanto, o valor de Jokic aumenta ainda mais quando olhamos para estatísticas avançadas, onde ele é líder da maioria delas.

No momento, Jokic segue na briga para ganhar seu quarto MVP. Mas Shai Gilgeous-Alexander, que lidera o ranking, é o grande nome do Oklahoma City Thunder, líder do Oeste e também é o cestinha da liga. O sérvio, contudo, tem médias de triplo-duplo e é segundo colocado na mesma conferência.

Dessa forma, Nikola Jokic falou sobre o assunto MVP, e garantiu estar entre os melhores da NBA no momento.

“Este é o meu terceiro ou quarto ano consecutivo. Então, realmente, não posso negar isso. Vou dizer que acho que estou jogando o melhor basquete da minha vida. Se isso for suficiente, então será suficiente”, comentou.

Desde seu primeiro MVP, em 2021, Jokic tem médias de 26.6 pontos, 12.4 rebotes e nove assistências, arremessando 37.9% para três pontos. Assim, se tornou o principal jogador da liga.

Atuação histórica

Na semana passada, ele fez história de novo com um jogo de mais de 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências. Portanto, o primeiro na história da NBA. Foi na vitória contra o Phoenix Suns de Kevin Durant. O próprio veterano comentou a performance de Jokic, mostrando ser mais um fã do sérvio.

“Ele é um dos maiores de todos os tempos. Você não pode tirar nada dele. Ele tem essa média por um motivo. Jogamos com intensidade e conseguimos aceitar que ele acerte os arremessos quando estamos jogando duro. Ele é o Jokic. Ou seja, ele acerta os arremessos”, disse.

Então, Kevin Durant também falou sobre como Nikola Jokic não é um “azarão” na disputa pelo MVP. Além disso, disse estar aliviado por não ter que votar entre ele e a estrela do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander.

“Ele não é um azarão. Isso acabou com o primeiro MVP dele. Não acho isso justo, essa história de ‘fadiga’ dos votantes. Se um cara está jogando em alto nível, ele está jogando em alto nível. Estou feliz por não ter que tomar essa decisão entre ele e Shai, mas não deveria existir esse problema com os votantes. Ambos têm uma grande chance de ganhar o MVP e será uma disputa até o final”, finalizou.

