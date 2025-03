Cavaliers iguala recorde e segue em temporada histórica na NBA

O Cleveland Cavaliers deu sequência a sua histórica temporada na NBA alcançando mais um recorde. O time conquistou a 15a vitória seguida nessa terça-feira e, assim, igualou a maior série invicta da organização. Isso é uma façanha, certamente, incrível por si só. Mas torna-se ainda mais impressionante porque, para quem já não se lembra, a equipe estabeleceu essa marca no início da atual temporada.

“Vencer 15 jogos seguidos nessa liga, antes de tudo, é um grande feito. Há muita fadiga e desgaste físico pela sequência de partidas, então é preciso celebrar. E, depois daquele início invicto de temporada, fazê-lo outra vez é incrível. Temos objetivos maiores nesse ano, mas vamos olhar para trás com muito orgulho dessa série. É um verdadeiro feito”, exaltou o técnico Kenny Atkinson, após o triunfo contra o Brooklyn Nets.

Essa nova sequência ajuda a consolidar o Cavaliers em companhia histórica. Afinal, é só a sexta vez na história que um time emplaca duas sequências de 15 vitórias na mesma temporada. Além disso, com só dez derrotas nos primeiros 65 jogos, o Cavs é dono do quinto melhor aproveitamento da liga em todos os tempos. O triunfo sobre o Nets, por fim, garantiu o título da divisão Central para Cleveland.

Publicidade

“Ser campeão de divisão é muito legal. Eu sei que as novas gerações não se empolgam com isso, mas a velha guarda gosta. Então, para mim, isso carrega um significado bem grande. Koby [Altman, GM] já me confirmou que vamos colocar um banner celebratório em nosso centro de treinamento. Por isso, eu acho uma conquista legal e que não deve ser menosprezada”, cobrou o treinador.

Leia mais sobre Cleveland Cavaliers

Prova de força

Igualar o seu recorde de vitórias seguidas na NBA seria uma prova de força do Cavaliers na temporada como algo isolado. Mas as circunstâncias do duelo também contribuíram para essa percepção. Para começar, o time não teve o astro Donovan Mitchell contra o Nets. E, durante a partida, o líder do Leste chegou a estar perdendo por 18 pontos. Darius Garland, no entanto, veio ao resgate dos donos da casa no último quarto.

Publicidade

“Nós podemos nos adaptar e lutar contra qualquer adversidade que apareça em nosso caminho, pois isso é o que somos. Esse é o nosso espírito enquanto time. A gente tem confiança uns nos outros e, assim, acho que todos crescemos em quadra. Darius, em particular, está com outra mentalidade comparado a anos anteriores. Focado e pronto para dominar jogos”, elogiou o pivô Jarrett Allen.

Competir contra um elenco tão embalado quanto o atual Cavaliers é duro. O técnico do Nets, Jordi Fernandez, admite que o adversário atua com uma personalidade diferente. “Dá para ver como a confiança e atitude com que jogam faz a diferença em jogos tão apertados. É um time muito bem treinado e, por isso, vê-los em quadra é divertido. Acho que é o tipo de equipe que faz bem para a NBA”, resumiu.

Publicidade

Favorito

Um dos outros times que conseguiram duas sequências de 15 vitórias em uma mesma temporada foi o Los Angeles Lakers de 2000. O lendário Shaquille O’Neal não só fazia parte daquele grupo, mas era a referência da equipe. O ex-pivô garante que, antes de tudo, esse é um feito bem mais difícil do que as pessoas fora da liga imaginam. Então, passou a ver uma força nesse Cavs que não esperava.

“Para começar, duas sequências de 15 vitórias em uma temporada não é fácil de fazer. Nem um pouco. E a forma como se recuperaram hoje, sem o seu principal jogador, foi incrível. Eles vão precisar dessa força nos playoffs. Boston é o campeão, então merece respeito. Mas, nesse momento, Cleveland é o favorito do Leste”, avaliou o membro do Hall da Fama.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA