Para técnico do Cavaliers, Donovan Mitchell é o MVP da NBA

Donovan Mitchell é um dos nomes na corrida ao MVP da NBA. Na última atualização, o craque do Cleveland Cavaliers apareceu na sétima posição. No entanto, com grandes concorrentes, é pouco provável que ele termine a temporada como um dos favoritos e vença o principal prêmio individual da liga.

O técnico do Cavs, no entanto, acredita que Mitchell merecia ser mais valorizado na briga pelo MVP. Enquanto o ala-armador jamais apareceu entre os cinco primeiros, Kenny Atkinson defende que ele ganhe algumas posições a mais na corrida ao prêmio. Para isso, comparou o astro ao favorito Shai Gilgeous-Alexander.

“Espero que Donovan fique entre os cinco primeiros pelo MVP. Se você olhar para o Shai, ele está tendo uma grande temporada. Mas Mitchell está logo ali. Apenas para argumentar, é o melhor jogador no melhor time da NBA”, comentou o técnico.

O ponto forte à favor de Mitchell é de fato a campanha do Cavs na NBA. A franquia tem o melhor recorde da temporada, com 54 vitórias e dez derrotas. Além disso, com uma sequência de 14 vitórias, foi o primeiro time a confirmar vaga nos playoffs de 2025.

Donovan Mitchell, no entanto, não tem os números dos favoritos ao MVP da NBA. Por enquanto, o craque de Cleveland tem 24.2 pontos, 4.3 rebotes e 4.8 assistências, além de 38.4% nas bolas de três. Gilgeous-Alexander, por exemplo, é o cestinha da temporada (32.9 pontos), enquanto Nikola Jokic tem médias de triplo-duplo.

A fala de Atkinson, ainda assim, é de que Mitchell poderia estar mais à frente na corrida ao MVP. Apesar de ser “o melhor do melhor time”, o jogador jamais apareceu entre os cinco primeiros da disputa, enquanto costuma ser preterido também por Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum e LeBron James.

Companheiro de Donovan Mitchell no Cavaliers, Georges Niang concorda com o técnico. Para ele, era justo que o camisa 45 aparecesse entre os primeiros na disputa.

“Donovan, antes de tudo, precisa estar nas conversas para MVP da temporada. Eu sei que as suas médias e volume ofensivo diminuíram nessa campanha, mas o índice de acerto de arremessos nunca foi tão alto. Esse sacrifício deveria ser premiado. E, mais do que isso, ele é o ‘motor’ do nosso time. O seu impacto em nossas vitórias é claro”, elogiou o veterano.

