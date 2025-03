CJ McCollum revela desejo de jogar em time da Europa

O basquete mundial tem ganhado mais popularidade nos últimos anos. Cada vez mais, jogadores de alto nível tem se espalhado pelo mundo, em vez de se concentrarem somente na NBA. A força de algumas ligas, inclusive, tem chamado a atenção de grandes astros. O ala-armador CJ McCollum, por exemplo, não descarta jogar por um time da Europa um dia.

Aos 33 anos, CJ McCollum é um dos principais nomes do New Orleans Pelicans. Nas horas vagas, ele costuma acompanhar a EuroLiga, onde seu irmão Errick joga pelo Fenerbahce. Assim, ele já tem uma forte ligação com a segunda principal liga de basquete no mundo.

“Com certeza, eu adoraria jogar na Europa em algum momento”, afirmou McCollum. “Sempre tive sonhos, objetivos e ambições de jogar com meu irmão por lá um dia. Ele tem 37 anos, eu 33 anos. Porém, ainda tenho coisas para fazer aqui”, acrescentou.

McCollum, no entanto, revelou que algumas coisas ainda o impedem de ir para um time europeu. O ala-armador, afinal, é ainda um dos atletas com maior credibilidade de sua franquia na NBA. Além disso, ele é um representante da classe, sendo o presidente da Associação de Jogadores.

Porém, CJ McCollum garantiu que sua família é o que pesa para que ele tome a decisão ou não.

“A dinâmica familiar também pesa. Sou casado, tenho filhos e eles estão crescendo. Minha esposa é dentista e temos muitas coisas que influenciam nossas vidas e decisões. Mas, se tudo estivesse alinhado, eu adoraria essa oportunidade. Só não sei onde estou neste momento da minha vida”, seguiu.

Apesar de ainda ser apenas um sonho, CJ McCollum já sabe o time que seja jogar na Europa. Ou melhor, em quais países quer jogar. A preferência, claro, é por um time da Turquia, uma vez que seu irmão está há anos no país.

“Vi meu irmão jogar na Turquia por muito tempo. Então, tenho muito respeito pelo basquete turco. Já estive também em Instambul muitas vezes. Adoro ainda a Sérvia, onde assisti aos clássicos. Por fim, já estive na Espanha. Então, os três são alguns lugares que adoraria explorar”, continuou.

Por fim, enquanto está na NBA, McCollum tenta ao máximo se manter ligado a Europa. Na mesma entrevista, ele garantiu que tem os aplicativos que exibem o torneio, para assistir seu irmão, mas também outros jogos.

“Agira há mais transmissões, está mais acessível. O conhecimento pública e a percepção aqui nos EUA mudaram um pouco em relação à qualidade do jogo. Você tem Luka Doncic, tem jogadores que vieram da EuroLiga com sucesso aqui”, finalizou McCollum.

