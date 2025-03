Kevin Durant reage ao jogo histórico de Nikola Jokic na NBA

O embate entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, na última sexta-feira (7), foi um dos grandes jogos desta temporada da NBA. Kevin Durant até acertou uma bola no estouro do relógio para levar o duelo para a prorrogação, mas Nikola Jokic foi quem roubou a cena. O sérvio teve o primeiro jogo de ao menos 30 pontos, 20 assistências e 20 rebotes na história da NBA. Além disso, o Suns precisava da vitória, em busca da última vaga no play-in. Dessa forma, Durant falou da performance histórica do pivô adversário.

“Há tantas posses de bola em um jogo, todo o ataque gira em torno dele fazendo uma jogada. Na verdade, estou surpreso que ele não tenha feito isso antes, mas ele já chegou tão perto. É um dos maiores de todos os tempos”, disse Durant.

“O mais louco é que não parecia que ele tinha esses números. Olhei no final da prorrogação e fiquei tipo: ‘Nossa, isso é insano.’ Sinto que fizemos ele trabalhar duro hoje à noite. Mas ele recebe a bola em toda jogada. Então, os números vão se acumulando com o tempo, em especial quando o jogo vai para a prorrogação”, completou.

Essa não é a primeira vez que Durant, fala bem de Jokic, mas depois de testemunhar a história sendo feita diante de seus próprios olhos, voltou a elogiar o rival. O ala do Suns ainda falou sobre o plano de jogo para enfrentar o Denver Nuggets.

“Além disso, ele é um dos maiores de todos os tempos, você não pode tirar nada dele. Ele tem essa média por um motivo. Jogamos com intensidade e conseguimos aceitar que ele acerte os arremessos quando estamos jogando duro. Ele é Jokic. Ou seja, ele acerta os arremessos”, disse.

Então, Kevin Durant também falou sobre como Nikola Jokic não é um “azarão” na disputa pelo MVP. Além disso, disse estar aliviado por não ter que votar entre ele e a estrela do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander.

“Ele não é um azarão. Isso acabou com o primeiro MVP dele. Não acho isso justo, essa história de ‘fadiga’ dos votantes. Se um cara está jogando em alto nível, ele está jogando em alto nível. Estou feliz por não ter que tomar essa decisão entre ele e Shai, mas não deveria existir esse problema com os votantes. Ambos têm uma grande chance de ganhar o MVP e será uma disputa até o final”, finalizou.

Dessa forma, os próximos dois jogos do Denver Nuggets serão contra o Oklahoma City Thunder, na casa do adversário. Colocando frente a frente os dois favoritos ao prêmio de MVP, as coisas podem ser decididas nessa sequência de partidas. Jokic tem médias de 28.9 pontos, 12.9 rebotes e 10.6 assistências. Enquanto isso, Gilgeous-Alexander tem 32.8 pontos, 5.1 rebotes e 6.2 assistências.

