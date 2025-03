NBA: De’Aaron Fox abre o jogo sobre sua saída do Kings

O armador De’Aaron Fox abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre a sua saída do Sacramento Kings, que ocorreu na última trade deadline da NBA. Há pouco mais de um mês, o jogador de 27 anos foi negociado com o San Antonio Spurs. A troca, aliás, ainda contou com o Chicago Bulls. Assim, no total, o negócio envolveu sete atletas e quatro escolhas de Draft. Nesta sexta-feira (7), Fox reencontra a ex-equipe, no duelo em Sacramento.

Em entrevista para o repórter Michael C. Wright, da ESPN, o armador deu detalhes sobre o fim da parceria de oito temporadas com a franquia de Sacramento. De acordo com Fox, a demissão do técnico Mike Brown foi fundamental para a sua decisão de deixar o Kings. Ele ainda revelou que sua intenção era a de jogar pelo time durante toda a carreira. No entanto, tudo mudou após a saída de Brown. Como o próprio Fox disse, se cansou da rotatividade de treinadores no Kings.

“Eu realmente queria jogar por apenas um time durante toda a minha carreira. Eu fiquei tipo, ‘cara, estou aqui há quase oito anos. Se o Mike for demitido, vou para o meu quinto técnico’. Então, eu disse a eles: ‘não vou jogar para outro técnico. Vou jogar é em outro time. Enfim, quando o demitiram, senti que o meu tempo em Sacramento também havia chegado ao fim”, afirmou Fox.

Publicidade

Defensor de Brown, o armador fez lobby pela extensão contratual do técnico. Afinal, em 2023, o treinador encerrou o jejum da equipe de 17 anos sem playoffs. Desse modo, a recompensa veio na última offseason, com um novo vínculo válido até 2027. Mas, após um começo ruim de temporada, com 13 vitórias em 31 jogos, Brown foi demitido. Ou seja, a franquia desistiu do treinador seis meses depois da extensão.

Leia mais sobre De’Aaron Fox!

Entretanto, Fox revelou que Brown não era bem quisto por alguns atletas do Kings. Dessa forma, ele revelou bastidores do vestiário da equipe. De acordo com o armador, alguns companheiros de elenco, inclusive, queriam a saída de Brown antes da extensão contratual.

Publicidade

“Durante as conversas de extensão de Mike, alguns caras no vestiário não o queriam no time. Aliás, alguns jogadores queriam que ele fosse demitido durante a offseason… Mas, obviamente, não vou dizer quem são”, falou o armador, que revelou ainda que mantém um contato semanal com Brown.

Por fim, De’Aaron Fox desmentiu o rumor que circulou ao redor da NBA de que teria feito uma lista de preferências para o Kings, em caso de troca. Segundo o armador, San Antonio sempre foi a sua única opção por conta da juventude da equipe e da chance de formar uma dupla com o jovem astro Victor Wembanyama.

Publicidade

“Não havia nenhuma merda de lista. Eu queria ir para San Antonio. Muitas pessoas estão bravas comigo, dizendo que eu algemei o Kings ao dar a eles um destino. Bem, essa é minha carreira. Se qualquer outra pessoa estiveesse na minha posição faria a mesma coisa. Não é meu trabalho ajudar a construir o seu time. Eu não vou simplesmente para onde eles querem que eu vá. Enfim, eu queria ter um destino”, concluiu Fox, que disputou 514 jogos pelo Kings.

Detalhes da troca de De’Aaron Fox

Spurs recebe: De’Aaron Fox (US$34,8 milhões em 2024/25 e US$37,1 milhões em 2025/26) e Jordan McLaughlin (expirante de US$2 milhões)

Kings recebe: Zach LaVine (US$43 milhões em 2024/25 e mais US$94,9 milhões até 2026/27), Sidy Cissoko (expirante de US$1,9 milhão), escolhas de 2027 do Spurs, 2031 do Timberwolves (via Spurs), 2025 (Hornets, via Spurs, com proteção top 14)

Publicidade

Bulls recebe: Zach Collins (US$16,7 milhões em 2024/25 e US$18.1 milhões em 2025/26), Tre Jones (expirante de 9,1 milhões) e Kevin Huerter (US$16,8 milhões em 2024/25 e mais US$17,9 milhões em 2025/26), a própria escolha de 2025 que estava com o Spurs

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA