De’Aaron Fox desmente ex-jogador por problemas no Kings

Após a demissão de Mike Brown, o tumulto não acabou no Sacramento Kings, e foi a vez de De’Aaron Fox vir a público desmentir alegações de um ex-jogador. Na segunda-feira (30), o três vezes Sexto Homem do Ano, Lou Williams, comentou por que o Kings decidiu demitir Brown.

No podcast Run It Back, Williams deu dois motivos para a saída de Brown. O primeiro seria Brown ter criticado De’Aaron Fox, o que causou uma reação do armador. O segundo foi a sugestão de Brown de colocar DeMar DeRozan no banco.

Após os comentários de Williams viralizarem, Fox o confrontou no X por espalhar uma narrativa falsa. “Nunca houve resistência a nada”, respondeu Fox. “Essa história de atrito entre nós ou de eu ir à diretoria é mentira. Então, siga com isso se quiser. Mas é mentira”.

Publicidade

Dessa forma, De’Aaron Fox não mediu palavras ao responder o ex-jogador, dizendo que ele e Brown nunca tiveram problemas no Kings. Isso ficou claro na pré-temporada, quando Brown assinou sua extensão de contrato de três anos com o Kings, e Fox apoiou sua renovação. Williams respondeu mais tarde, tentando esclarecer. “Nunca disse que você foi à diretoria, meu irmão”, disse. “Falei sobre o que já estava sendo relatado. Não criei narrativas. Esse não é meu papel. Só isso”.

Leia mais!

Embora Fox não tenha ido à diretoria, houve relatos de que ele poderia pedir para sair devido à temporada ruim. O craque mencionou no podcast de Draymond Green que gostaria de passar toda a carreira no Kings, mas também quer vencer. Com o time tendo poucas vitórias nesta temporada, esse foi um dos motivos para a demissão de Brown, além de tentar corrigir o rumo da franquia. Assim, o Kings venceu 14 vezes em 33 jogos, ocupando o 12º lugar no Oeste, fora da zona de play-in.

Publicidade

Com a temporada perto da metade, então, a diretoria decidiu demitir Brown e dar a Doug Christie a chance de mudar o rumo. Mas a culpa pela saída de Brown não pode ser colocada totalmente em Fox, segundo o jogador.

A demissão foi controversa. Afinal, Brown havia sido eleito Melhor Treinador da Temporada há apenas dois anos. Além disso, como foi dito, o técnico havia acabado de renovar seu contrato. Então, as especulações para o motivo real da demissão fazem sentido. Contudo, ao lembrarmos que é o Sacramento Kings, que não mantem um técnico por três temporadas desde 2005/06, a situação não surpreende ninguém.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA