Após trocas, Nets decide negociar Cameron Johnson

Após fazer as trocas de Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith, o Brooklyn Nets também procura negociar Cameron Johnson. O ala tem tido grande desempenho em 2024/25, e é alvo de interesse de várias equipes na NBA atualmente. A franquia tem um “valor” para as franquias que quiserem obter o camisa 2 até a trade deadline de fevereiro.

A informação é de Marc Stein, principal jornalista do portal Substack. De acordo com o insider, negociar o ala passa a ser o grande objetivo da equipe após trocar o alemão com o Golden State Warriors e o ala com o Los Angeles Lakers.

“Brooklyn agora visa encontrar uma troca por Cam Johnson, após os acordos de Schroder e Finney-Smith. Espera-se que a procura seja grande pelo jogador. A ideia inicial do Nets é maximizar o retorno em escolhas de Draft. O objetivo é obter pelo menos duas escolhas de primeira rodada por ele. A questão, no entanto, é se eles conseguirão obter esse retorno, após não conseguirem picks de primeira rodada nos acordos anteriores”, afirmou Stein.

De fato, o Nets até conseguiu escolhas, mas não entre as 30 principais em nenhum recrutamento. Por outro lado, foram seis picks de segunda rodada obtidas. Porém, a expectativa em ambos os casos, era de obter capital na primeira rodada, segundo vários rumores.

Além disso, a equipe obteve D’Angelo Russell e Maxwell Lewis no acordo com Los Angeles, enquanto Reece Beekman e De’Anthony Melton chegaram na troca com o Warriors.

Os rumores também apontam para a troca de Johnson há algum tempo. Brooklyn enxerga o ala como seu maior ativo.

O rumor mais recente apontava para uma longa lista de times que tinham interesse no camisa 2. De acordo com Brett Siegel, jornalista do portal Clutch Points, dez equipes estão interessadas: Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Miami Heat, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e Sacramento Kings.

O ala chegou a estar nas conversas entre Nets e Warriors, que levaram Schroder para lá. Porém, a franquia de San Francisco não fechou o negócio. Afinal, Brooklyn exigiu que Golden State envolvesse algum de seus jovens jogadores. Não houve sucesso.

A saída de Cameron Johnson pode ser o movimento final do Nets em busca de uma grande escolha de Draft após 2024/25, que já teve algumas trocas. O time teve um começo de ano acima do esperado, mas precisou fazer alguns acordos para “piorar” o time. Assim, melhorando as chances de obter uma grande pick na loteria de 2025.

