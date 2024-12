Lakers e Nets fecham troca envolvendo Dorian Finney-Smith

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site ESPN, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets fecharam uma troca envolvendo o ala Dorian Finney-Smith. O ala chega ao lado de Shake Milton. Por outro lado, o Nets recebe D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e três escolhas de segunda rodada de Draft.

Mais cedo, o Jumper Brasil informou que o Memphis Grizzlies estava perto de conseguir troca por Dorian Finney-Smith. No entanto, Nets e Grizzlies não entraram em acordo. A ideia era que John Konchar e Luke Kennard fossem para o time do Brooklyn, em princípio.

É a segunda troca que o Nets faz na atual temporada. Antes, o time enviou o armador Dennis Schroder ao Golden State Warriors por De’Anthony Melton. Ou seja, é possível que Brooklyn ainda faça mais negociações nas próximas semanas. Isso porque o time continua vencendo partidas que, supostamente, deveria perder.

Como o Nets readquiriu suas escolhas de Draft que estavam com o Houston Rockets, incluindo a de 2025, era esperado que o time entrasse direto na briga pela Copa Cooper Flagg. Entretanto, isso não aconteceu. Hoje, Brooklyn ocupa o 12° lugar no Leste. A equipe ainda precisa “piorar seu elenco” para ter chances de terminar nas últimas posições da conferência.

E isso acontece, também, porque sempre que o Nets faz mudanças no quinteto titular, os jogadores que entram querem mostrar serviço. O ala Dariq Whitehead, por exemplo, anotou 18 pontos contra o Chicago Bulls no começo do mês. Desde então, ele teve menos de dois minutos em quadra. No total.

Enquanto isso, o Lakers recebe em troca com o Nets o ala Dorian Finney-Smith, especialista em defesa e três pontos. Aliás, Finney-Smith era um jogador que o time desejava há algum tempo. Na última temporada, por exemplo, rumores apontavam que Brooklyn pediria duas escolhas de primeira rodada pelo atleta.

Mas em 2024/25, o Nets vinha recebendo muitos telefonemas sobre o ala. Sabendo que precisaria deixar o elenco menos talentoso, a diretoria passou a conversar com diversos times. Dallas Mavericks também manifestou interesse em Finney-Smith para uma segunda passagem pela equipe.

O Lakers deve fazer outra troca até o dia 6 de fevereiro, data da trade deadline. O time de Los Angeles vai em busca de um pivô para que Anthony Davis volte a jogar na função que mais gosta, como ala-pivô.

Na atual temporada, Dorian Finney-Smith fez 20 jogos pelo Nets, acumulando médias de 10.4 pontos, 4.6 rebotes, além de um aproveitamento de 43.5% em três pontos.

Já Shake Milton, de 28 anos, registrou 7.4 pontos (38.9% de três) em cerca de 18 minutos por noite.

Por fim, Russell está de volta ao Nets. Pela equipe, ele foi All-Star em 2018/19. No entanto, deve ser uma passagem bem rápida. Isso porque o jogador deve entrar em acordo com o time do Brooklyn e tornar-se agente livre. Ele está em seu último ano de contrato, no valor de US$18.7 milhões. A partir do momento em que ele estiver fora da equipe, pode assinar com qualquer outra franquia, exceto Lakers e o próprio Nets.

Contratos da troca entre Lakers e Nets

Dorian Finney-Smith: US$14.9 milhões, com opção para 2025/26 no valor de US$15.4 milhões

Shake Milton: US$2.9 milhões e mais dois anos, totalizando US$6.3 milhões

D’Angelo Russell: expirante de US$18.7 milhões

Maxwell Lewis: US$1.9 milhão, enquanto 2025/26 não é garantido de US$2.2 milhões e opção do time em 2026/27 no valor de US$2.4 milhões

