Não é segredo para ninguém que o Los Angeles Lakers está observando o mercado em busca de uma troca para fortalecer a equipe, e um desejo de LeBron James, que parecia possível chegar à equipe, agora se tornou incerteza. Jonas Valanciunas, pivô do Washington Wizards, não deve ir para Los Angeles, segundo Jovan Buha, do portal The Athletic.

“Conforme o tempo passa, parece que a situação de Jonas é mais uma cortina de fumaça”, disse o jornalista. “O Lakers poderia ter trocado por ele nove dias atrás, e com base nas troca de Thomas Bryant e Dennis Schroder, poderiam ter fechado o acordo 24, 48 ou até 72 horas antes”.

“Então, o fato de isso não ter acontecido me faz sentir que, a cada dia que passa, é menos provável que Valanciunas acabe no Lakers. E isso está bem na minha opinião, porque acho que ele é ruim na defesa, lento, e pode ser um jogador visado e exposto”, seguiu o jornalista.

“Acho que, neste momento, parece que o Lakers está em modo furtivo”, concluiu Buha.

Então, o pivô de 31 anos é conhecido por suas capacidades ofensivas, com médias de 11.6 pontos, 7.9 rebotes e 2.2 assistências por jogo nesta temporada, além de um aproveitamento de 55% nos arremessos. Enquanto isso, também mantém médias de dois dígitos em pontuação desde sua temporada de estreia, o que o torna uma peça ofensiva confiável.

Lakers e LeBron James estão atrás de um pivô desde o início da temporada, e o mercado de troca é ideal pra isso. Afinal, os reservas para Anthony Davis na posição, Jaxson Hayes e Christian Koloko, não têm se mostrado confiáveis. Ademais, Davis já disse que prefere jogar na posição de ala-pivô, mais longe do garrafão.

Assim, o Lakers, segundo Boha, volta agora sua atenção para outras opções, como Nick Richards, do Charlotte Hornets, e Robert Williams III, do Portland Trail Blazers. Ambos são conhecidos por serem bons defensores, o que poderia complementar Davis de forma mais eficaz do que Valanciunas. Além disso, o Lakers busca reforços para a ala, mirando jogadores como Cam Johnson e Dorian Finney-Smith. Esses podem ajudar nos arremessos de três e defesa de perímetro.

Dessa forma, Lakers tem 17 vitórias e 13 derrotas na NBA. Embora seja uma campanha decente, a conferência Oeste está disputada, e uma ida direta aos playoffs precisa de mais do que isso.

