Rumores da NBA: onde times e jogadores escondem o jogo

É muito comum, especialmente na época de Natal, times e jogadores da NBA desconversarem sobre rumores. Então, quando envolve algum astro, aí é que os boatos circulam com muito mais rapidez. Às vezes, com acidez. Mas isso só acontece porque atletas que estão no topo raramente deixam suas equipes. Saem aqueles que estão sob contrato expirante e a franquia não estendeu ou alguém que esteja insatisfeito.

Então, os rumores não acontecem do nada na NBA. Eles partem de uma fonte, muitas vezes de dentro de um time. Por exemplo, Joel Embiid ficou irritado ao saber que alguém de dentro do Philadelphia 76ers vazou uma reunião. Afinal, como Shams Charania, da ESPN, soube daquilo?

Portanto, é normal que os melhores jornalistas saibam de algo. Eles investigam e sabem em quem confiar em todos os times da NBA. Não é por acaso que “uma fonte do time X afirmou que os jogadores Y e Z devem sair em troca”. É assim com boa parte dos jornalistas. Alguns mais, outros menos.

E não se engane. É muito fácil entender quais são os rumores de troca entre jogadores e times na NBA. Primeiro, é perceber se algo de errado está acontecendo. Depois, analisar os contratos dos atletas. Se eles possuem um acordo expirante, então é possível que estejam na mira de alguém. Às vezes, até, a própria franquia está atrás de uma nova equipe para determinado jogador.

O Miami Heat, por exemplo, precisa resolver a pendência sobre Jimmy Butler. O astro disse que queria uma extensão máxima. A direção afirmou que só daria se ele fizesse o time jogar e ele atuar de forma séria. Mas como o Heat não vem conseguindo chegar a lugar algum e Butler sempre aparece com uma lesão, dificilmente fica.

Neste caso, os jornalistas relembram de todos aqueles times que tiveram interesse recente por um dos jogadores mais decisivos em playoffs nos últimos tempos. Aí, lembram que Houston Rockets, por ser sua cidade, seria um caminho. Eles analisam os contratos de alguns atletas de Houston e pronto: está feito um rumor.

Vamos lembrar, também, do caso de Karl-Anthony Towns com sua troca para o New York Knicks. Ali, não precisava ser um engenheiro da NASA para ligar os pontos. Afinal, ele nasceu na região de Nova York, cresceu por lá e seu antigo agente era quem? O atual presidente do Knicks. Seu técnico no Minnesota Timberwolves era Tom Thibodeau.

Viram? Não é difícil. Em maio, o Jumper Brasil trouxe uma matéria falando exatamente disso.

De novo, não precisa de muito. Basta pensar nas peças que o time não vai usar e pode querer trocar. Bojan Bogdanovic estava “sobrando” ali e foi para o Brooklyn Nets por Mikal Bridges.

Hoje, o Knicks é o terceiro no Leste e pode fazer mais trocas. Depende de como Mitchell Robinson estará após retornar de lesão.

Quando a gente faz “opções de troca” por determinados jogadores para outros times, é pensando da mesma forma. Ou vai dizer que o Minnesota Timberwolves não pagou caro por Rudy Gobert? Aquelas ideias são a partir disso, de rumores, de atletas com contratos expirantes, de times querendo fazer algo diferente, seja para brigarem nos playoffs ou, simplesmente, pelo tank.

Rumores de trocas para times e jogadores da NBA

Se você observar bem, são quase sempre os mesmos times. Isso porque são aqueles que querem ou precisam de algo com urgência. Claro, alguns “pacotes” parecem e são ruins, mas no fim, a imensa maioria acaba saindo mesmo em negociações.

Hoje, os principais rumores são de jogadores como Jimmy Butler, Clint Capela, Nick Richards, Nikola Vucevic, Zach LaVine, Jonas Valanciunas e Cam Johnson. Mas por que?

Bem, Butler a gente já explicou. Capela, é por ter contrato que acaba ao fim da temporada e o Atlanta Hawks ter um desejo de utilizar Onyeka Okongwu como titular. Depois, Richards tem um acordo muito “trocável” e já apareceu em rumores para vários times. Vucevic e Lavine são fáceis de explicar. O Chicago Bulls quer manter a escolha de Draft e precisa “piorar o elenco” para ficar fora da zona de play-in. Caso contrário, a pick vai para o San Antonio Spurs.

Por fim, Valanciunas e Johnson.

Enquanto o pivô do Washington Wizards tem um dos contratos mais favoráveis para uma troca, Johnson é pretendido por times da NBA que possuem escolhas de Draft. Ou seja, Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder.

Brandon Ingram e Zion Williamson

Claro, a temporada do New Orleans Pelicans “já foi para o vinagre”. Afinal, são cinco derrotas em 30 jogos e só não tem a pior campanha porque o Wizards existe. Não que o time de Washington seja ruim ou a gente não goste dele. Mas é que é uma equipe em reconstrução e precisa negociar alguns atletas para obter escolhas de Draft.

Então, voltando ao Pelicans, Ingram tem contrato expirante e está irritado com a diretoria por não receber a extensão máxima. Daí, só falta pedir troca para completar o “combo”.

É sério. Ninguém consegue ver Ingram jogando no Pelicans após fevereiro. E se acontecer, ele sai de graça na agência livre. Simples assim.

Depois, tem Zion.

Que decepção, né? Um jogador com técnica espetacular, mas com um cuidado pelo corpo nota dó. Fora que seus agentes vivem forçando uma troca ali. Querem o New York Knicks desde o Draft. Vai acontecer?

Sim, mas não para o Knicks, que já está pronto para brigar no topo do Leste. Aí, depende de como a direção do Pelicans vai conduzir. Se for com a mesma “inteligência” atual, é capaz de Williamson ficar em New Orleans por mais um tempo.

Mas qual é seu valor de troca? Daí, os especialistas em rumores da NBA podem cravar: hoje, zero.

Vai trocar?

Então… depende. De acordo com os rumores da NBA, poucos jogadores teriam tão pouco valor de troca para times como Zion. Mas lembra que Kyrie Irving esteve assim no Brooklyn Nets e, pouco depois, foi para o Dallas Mavericks?

O mesmo aconteceu com Ben Simmons na época dos problemas com a direção do Philadelphia 76ers. Ninguém queria Simmons. E ele foi embora em troca por James Harden.

Ou seja, Zion até não tem lá muito valor hoje, mas basta entrar em quadra, fazer alguns jogos e ele volta a ter.

Ué, não lembra do Zach LaVine na última temporada? Agora, o Denver Nuggets o quer.

É assim que funcionam os rumores na NBA. Pode até não ter “tração” para acontecer naquele momento, naquela temporada, mas em algum momento, vai.

Agentes

Geralmente, alguns agentes possuem muita força no mercado. Eles conversam sempre com jornalistas. Virou cliente da Klutch Sports? Automaticamente, está ligado a rumores para o Los Angeles Lakers. Foi assim com Anthony Davis, né?

Muitas vezes, agentes “plantam” uma notícia para pressionar as franquias. Eles querem valorizar seus jogadores e fazem de tudo para que os rumores ganhem força contra seus times na NBA.

Então, quando a direção está sob pressão, começam a desmentir boatos. Mas, pode apostar, em vários casos já conversaram com as diretorias de outras equipes.

É assim que funciona. Quem tem força nos bastidores geralmente consegue o que quer. E se é após o pedido de um astro como LeBron James ou Stephen Curry, o normal é conseguir algo.

Ou era, né?

Afinal, LeBron fez uma lista de reforços para o Lakers e não conseguiu nenhum deles. Mas até a trade deadline, é bem possível (ou provável) que Valanciunas chegue em Los Angeles.

Deixe o Sacramento Kings continuar perdendo para ver se De’Aaron Fox ou DeMar DeRozan não aparecem em rumores de troca para o Lakers. Fox já está, mas para o San Antonio Spurs.

Ah, ele é agenciado pela Klutch Sports. E Fox já disse: “Adoraria me aposentar no Kings, mas quero ser campeão”.

Vai vendo.

