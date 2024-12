Spurs monitora disponibilidade de De’Aaron Fox no Kings

O San Antonio Spurs monitora a disponibilidade de De’Aaron Fox no Sacramento Kings, de acordo com Sam Amick, do portal The Athletic. Segundo a publicação, executivos da NBA acompanham a situação do armador. Fox tem contrato com a franquia californiana até o final da próxima temporada, e vai receber quase US$72 milhões em salários.

Amick informou ainda que o agente do atleta, Rich Paul, já se reuniu com a diretoria do Kings. O objetivo era saber quais são as pretensões da equipe. Caso o cenário do Kings não agrade ao jogador, e, assim, ele esteja disponível, o Spurs vê com bons olhos uma parceria entre De’Aaron Fox e Victor Wembanyama.

Recentemente, durante o podcast de Draymond Green, o jogador de 27 anos deixou o seu futuro em aberto no Kings. Na última offseason, o armador recusou uma proposta de extensão máxima de contrato. O valor era de US$165 milhões, e válido por três temporadas. A decisão levantou rumores em relação à saída de De’Aaron Fox do Kings, com diversas franquias da NBA interessadas, entre elas o Spurs. Acima de tudo, o astro quer competir por um título na liga.

Publicidade

“Quero ter a certeza de que estamos em uma posição para tentar vencer no futuro. É isso que eu quero fazer. Estamos mostrando que estamos melhores ano após ano, e competindo em alto nível? Se pudermos mostrar isso este ano, assino uma extensão agora. Se não, ainda tenho mais um ano. Então, em algum momento, seremos capaz de competir por um título ou em alto nível por muito tempo?”, disse Fox.

Leia mais sobre De’Aaron Fox!

No entanto, Fox revelou que deseja seguir em Sacramento. Inicialmente, ele tem a intenção de assinar um contrato supermáximo com o Kings. Isso, porém, depende da contrapartida da franquia. Ou seja, a equipe precisa ser competitiva e brigar pelo título da NBA.

Publicidade

“É onde estou. Amo a cidade, amo estar aqui, onde criei minha família. Gostaria de ficar e me aposentar aqui. Quantas pessoas podem dizer que jogaram por uma franquia durante toda a carreira? Entretanto, também quero vencer. O Kings sabe que vou dar tudo de mim, mas, no fim do dia, a franquia também precisa colaborar. É onde estamos agora”, completou.

A partir de julho de 2025, Fox ficará elegível para um contrato de US$229 milhões por quatro anos com o Kings. Caso seja eleito para um dos times ideais da NBA, o valor aumenta para US$345 milhões, mas por cinco temporadas.

Mas, se depender da atual temporada, a passagem de De’Aaron Fox pelo Kings pode estar com os dias contados. Afinal, o time ocupa apenas a 12ª posição da Conferência Oeste. Portanto, está fora até da zona de classificação para o play-in.

Publicidade

Quinta escolha do Draft de 2017, Fox já disputou 497 jogos pela equipe de Sacramento. Nesta temporada, o armador está jogando em alto nível. Tanto que suas médias são de 26,2 pontos, cinco rebotes e 6,1 assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA