De’Aaron Fox: “Adoraria me aposentar no Kings, mas quero ser campeão”

Somente o desejo de ser campeão pode afastar De’Aaron Fox do Sacramento Kings. Aos 26 anos, o armador está próximo de assinar uma renovação máxima de seu contrato. Durante o podcast de Draymond Green, porém, o astro não garantiu que vai ficar no time da Califórnia.

“Isso depende do nosso time, para onde estamos indo. Quero ter certeza de que estamos em uma posição para tentar vencer no futuro, porque é isso que eu quero fazer. Sei que ganharei desejo suficiente, independentemente de onde jogar ou do que fizer”, afirmou Fox.

O armador está em sua oitava temporada pelo Kings. Na franquia, ele se consagrou como um dos melhores jogadores da sua posição, enquanto recolocou o time nos playoffs, após 16 anos fora. Desse modo, a diretoria se movimentou para dar a ele um time competitivo, ao adicionar Domantas Sabonis e DeMar DeRozan.

A expectativa, assim, era de que o Kings brigasse pelo título de campeão, como espera De’Aaron Fox. Entretanto, o início de temporada decepcionante fez a franquia despencar no Oeste. Atualmente, o time ocupa a 12ª colocação da Conferência, com 13 vitórias e 14 derrotas.

Como resposta, Fox recusou uma proposta de extensão de US$165 milhões do Kings. A decisão levantou rumores em relação à sua saída, com diversas franquias da NBA interessadas. Porém, ainda em entrevista a Green, o armador afirmou que a recusa aconteceu para que ele tivesse mais tempo para analisar se ele e a equipe mantém o mesmo desejo.

“Estamos mostrando que estamos melhores ano após ano e competindo em alto nível? É isso que penso. Se pudermos mostrar isso este ano, assino uma extensão agora. Se não, ainda tenho mais um ano. Porém, sei onde minha mente está. Em algum momento, seremos capaz de competir por um título ou em alto nível por muito tempo?”, seguiu Fox.

Por fim, o armador negou os rumores de que quer uma mudança. O desejo é seguir na cidade onde ama e assinar um contrato supermáximo com o Kings. Isso, porém, depende da contrapartida da franquia.

“É onde estou. Amo a cidade, amo estar aqui, onde criei minha família. Gostaria de ficar e me aposentar aqui. Quantas pessoas podem dizer que jogaram por uma franquia durante toda a carreira? Entretanto, também quero vencer. O Kings sabe que vou dar tudo de mim, mas, no fim do dia, a franquia também precisa. É onde estamos agora”, completou.

Na atual temporada, Fox tem médias impressionantes de 26.2 pontos, 5.1 rebotes e 6.1 assistências. Além disso, um aproveitamento de 48.3% nos arremessos. Em busca de colocar o time em evidência, ele tem feito a sua parte. Portanto, cabe à franquia fazer o mesmo.

