Nuggets deve buscar troca por Zach LaVine

O Denver Nuggets está em busca de uma troca para ajudar Nikola Jokic e o principal alvo pode ser Zach LaVine, do Chicago Bulls. A informação é de Sam Amick, do site The Athetlic. O jornalista, além disso, revelou o interesse da franquia em mais cinco jogadores da NBA.

“O Nuggets demonstrou interesse ou teve discussões preliminares sobre os seguintes jogadores: Zach LaVine, do Bulls, Jordan Poole e Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, Jordan Clarkson, do Utah Jazz, De’Andre Hunter, do Atlanta Hawks, Cam Johnson, do Brooklyn Nets”, escreveu o site.

No entanto, Amick destacou o interesse do Nuggets em uma troca por Zach LaVine. Então, ele apontou como algo possível de acontecer.

“Fontes da liga afirmam que o foco recente em LaVine é significativo, com o Nuggets interessado no jogador de 29 anos que tem médias de 21,7 pontos, quatro rebotes e quatro assistências nesta temporada”, garantiu.

Porém, essa troca deve custar um titular do Nuggets, Michael Porter Jr. À primeira vista, o jogador de 26 anos é o único dos principais atletas do time disponível para uma troca, já que Nikola Jokic é intocável e Jamal Murray e Aaron Gordon assinaram extensões de contrato nos últimos meses. Dessa forma, o alto salário do ala seria o principal motivo para encaixá-lo na oferta.

LaVine recebe US$43 milhões, enquanto Porter US$35,8. Logo, o Nuggets ainda precisaria envolver mais um jogador para bater essa quantia. Assim, Denver pode envier Zeke Nnaji, que recebe US$8,8 milhões. Por fim, o Bulls teria de desistir de um atleta de contrato mínimo como Julian Phillips, que ganha US$1,8 milhão.

Então, o interesse de juntar Nikola Jokic com mais uma estrela da NBA é algo vital para o Denver Nuggets. O pivô vem liderando a corrida pelo prêmio de MVP e tem somado ótimas médias. Entretanto, o restante da equipe não vem atuando no mesmo padrão e a franquia se encontra na quinta posição do Oeste, brigando por mando de quadra nos playoffs.

Por fim, uma possível chegada de Zach LaVine ao Nuggets poderia aliviar a pressão em Jokic de pontuar todas as noites, assim como Jamal Murray. Da parte do Chicago Bulls, negociar seu astro daria início a um novo projeto focado em reconstruir o elenco.

