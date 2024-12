Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (13/12/2024)

Bem-vindo à edição de 13 de dezembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de notícias de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Immanuel Quickley segue como desfalque no Raptors

O Toronto Raptors, por enquanto, só contou com Immanuel Quickley em três jogos da temporada. E, apesar de ter boas notícias, o time ainda não sabe quando o titular vai voltar. Segundo Michael Grange, da rede SportsNet Canada, exames comprovaram a melhora do quadro clínico do armador nas últimas semanas. Mas ele ainda não foi liberado para aumentar a rotina de treinos.

O jogador de 25 anos está fora de ação há mais de um mês por causa de uma lesão no cotovelo. O problema parecia simples, mas foi diagnosticado como uma ruptura parcial do ligamento ulnar colateral. Desde então, ele tem sido reavaliado a cada semana pela junta médica canadense. Grange apurou que Quickley segue sem uma previsão de retorno às quadras.

Clippers fica sem Derrick Jones por duas semanas

Derrick Jones é desfalque confirmado para os próximos jogos do Los Angeles Clippers. O time angelino anunciou que o ala sofreu uma contratura na coxa direita e, com isso, fica fora de ação por duas semanas. A princípio, a expectativa é que o especialista defensivo seja ausência em cinco partidas. Nesse caso, ele só voltaria à equipe depois da tradicional rodada de Natal da NBA.

O fato curioso é que a lesão vai evitar que o jogador dispute as duas partidas do Clippers em Dallas contra o Mavericks. Assim, ele não vai reencontrar a sua ex-equipe na quadra onde se destacou na última temporada. Jones foi titular nos seus 25 jogos da campanha atual, com médias de 10,0 pontos, 3,4 rebotes e 1,3 roubos de bola.

Zach Edey estaria perto de retornar ao Grizzlies

O Memphis Grizzlies, por fim, começa a projetar a volta do calouro Zach Edey ao time. A franquia listou o pivô como “dúvida” para a partida dessa sexta-feira, contra o Brooklyn Nets. Nos bastidores, todos creem que o seu retorno já nesse jogo é improvável. Mas é a primeira vez em um mês que o jovem não tem a presença descartada de imediato.

O jogador teve uma entorse no tornozelo esquerdo em novembro e, a princípio, deveria voltar no início desse mês. Mas a previsão foi revista de forma estranha. Edey chegou a ser liberado para fazer um treino na G League. Os representantes do Grizzlies viram as atividades e, na época, não gostaram da mobilidade do pivô. Por isso, adiou a volta.

Wembanyama revela ter problema físico “diferente”

O astro Victor Wembanyama foi desfalque em cinco dos 24 jogos do San Antonio Spurs nessa temporada. E é provável que mais ausências estejam por vir, em particular, por um problema físico. O pivô revelou que vem atuando com dores nas costas durante as últimas semanas. Os incômodos não são intensos, mas parecem instáveis. Então, não existe forma de prever as suas condições a cada dia.

“Essa lesão é algo diferente de tudo o que já experimentei antes em minha carreira. Não creio que seja algo importante, mas está aqui. Sinto que estou melhorando dia após dia, então não estou preocupado. Mas isso aparece de vez em quando e me impede de fazer algumas coisas em quadra. É um pouco incômodo e bem diferente”, contou o fenômeno francês.

As dores não impedem Wembanyama, por enquanto, de fazer uma grande temporada. Ele registra médias de 23,6 pontos, 10,4 rebotes, 3,6 assistências e 3,4 tocos nessa campanha.

Em transição

– A temporada de Josh Richardson no Miami Heat segue difícil por causa de problemas físicos. O veterano agora está com uma inflamação no calcanhar e, depois de fazer um tratamento local, fica fora por mais uma semana.

– O ala Aaron Nesmith, enquanto isso, já parece um atleta com quem o Indiana Pacers nem conta em curto prazo. O técnico Rick Carlisle contou que o especialista defensivo, a princípio, ainda está a várias semanas de voltar a reforçar o time.

– Por sua vez, o Spurs não vai contar com o calouro Stephon Castle pela primeira vez na temporada. O armador não enfrenta o Portland Trail Blazers, nessa sexta-feira, pois está em recuperação de uma luxação no ombro esquerdo.

– Mas que tal fecharmos o DM de 13/12 com boas notícias sobre as lesões na NBA? Ziaire Williams segue sem prazo para voltar às quadras, mas voltou aos treinos de quadra com o Brooklyn Nets. Ou seja, deve ser em breve.

