Lakers estaria de olho em troca por Brandon Ingram

Uma possível saída de Brandon Ingram do New Orleans Pelicans vem sendo ventilada nas últimas semanas e o favorito para essa troca pode ser o Los Angeles Lakers. A informação é do repórter Jake Fisher, que explicou de forma breve que a equipe é sempre mencionada por olheiros quando se trata do futuro de Ingram.

“O Los Angeles Lakers é sempre citado pelos olheiros como um destino possível para a troca de Brandon Ingram”, destacou Fisher. “No entanto, não recebi nenhuma indicação de que a franquia está buscando contratá-lo agora. Todos os sinais confiáveis ​​sobre o time sugerem que eles estão buscando melhorar seu garrafão e sua defesa no perímetro para ajudar LeBron James e Anthony Davis”.

Sobretudo, os rumores de uma saída de Ingram de New Orleans aumentaram após o jogador fechar com a Klutch Sports, mesma empresa que cuida das carreiras de LeBron James e Anthony Davis. Sendo assim, faria sentido pensar em um retorno do jogador para Los Angeles. O ala foi draftado pelo Lakers em 2016. Entretanto, acabou trocado justamente por Davis, que na época era atleta do Pelicans.

A princípio, a troca de Brandon Ingram começou a ganhar força após o jogador não chegar a um acordo para renovar seu contrato com o New Orleans Pelicans. Então, a equipe estaria interessada em negociar o atleta para conseguir algum valor nessa troca. Por outro lado, o ala deseja participar de uma equipe que lute por títulos. Esse não é o caso de sua atual franquia, que obtém o segundo pior recorde da NBA no momento. Afinal, são apenas cinco vitórias em 23 jogos.

Por fim, nos últimos dias, o jornalista da ESPN, Brian Windhorst, deu mais detalhes sobre o futuro de Brandon Ingram e seus problemas para renovar com o Pelicans.

“Encontrar um destino para o salário de US$36 milhões de Brandon Ingram que ofereça valor em retorno e, ao mesmo tempo, reduza a folha salarial. O Pelicans está na zona de luxury tax pela primeira vez na história e não pretende ficar lá”, afirmou Windhorst. “Além disso, encontrar uma equipe com a qual Ingram esteja disposto a assinar um novo contrato também tem dificultado as conversas, de acordo com fontes”.

