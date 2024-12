Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (06/12/2024)

Bem-vindo à edição de 06 de dezembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de notícias de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Grizzlies espera volta de GG Jackson em até dois meses

GG Jackson já tem um prazo mais concreto para voltar a jogar pelo Memphis Grizzlies. Mas o problema é que o time ainda vai ter que esperar um pouco. A franquia anunciou que o jovem ala-pivô deve retornar às quadras entre seis a oito semanas. Ou seja, vai seguir ausente por até dois meses. Além disso, a equipe confirmou que a recuperação evolui como esperado e sem retrocessos.

O jogador sofreu uma fratura em um dedo do pé direito em setembro. A lesão aconteceu durante um jogo recreativo no Texas, antes do início da pré-temporada. Ele passou por cirurgia logo em seguida, com previsão de retorno entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Esse prazo, a princípio, se mantém. Jackson fez 48 partidas em sua primeira temporada na liga, com médias de 14,6 pontos e 4,1 rebotes.

Terance Mann passará por cirurgia e desfalca Clippers

O Los Angeles Clippers perdeu um dos seus principais jogadores, no mínimo, até o Natal. Segundo Law Murray, do site The Athletic, Terance Mann fraturou o dedo médio da mão esquerda que vai precisar de cirurgia. A expectativa, por enquanto, é que fique afastado pelas próximas três semanas. Mas a boa notícia é que os angelinos só vão disputar seis jogos nesse intervalo.

O técnico Tyronn Lue admitiu que a ausência do ala-armador é um grande baque. “Essa lesão, certamente, impacta o nosso time. A energia que Terance injeta na equipe assim que sai do banco de reservas é incrível. Estava, além disso, jogando muito bem desde o início da campanha. Não é um bom momento para perdê-lo”, lamentou o treinador

Lesão na coxa afasta Jusuf Nurkic do elenco do Suns

Jusuf Nurkic não vai disputar os próximos três jogos do Phoenix Suns. O pivô sofreu uma lesão na coxa direita e, assim, deve ficar fora das quadras por mínimo de uma semana. Ele já havia sido desfalque do time na vitória contra o San Antonio Spurs e, a princípio, foi substituído pelo calouro Oso Ighodaro.

O problema na coxa aparece dias depois de uma contusão no quadril do jogador bósnio. O técnico Mike Budenholzer admitiu que Nurkic vive um momento difícil. “Jusuf já vem lidando com várias questões físicas desde o início da temporada. A maior parte deles é na região inferior do corpo. Essa lesão, então, é só mais uma”, revelou.

“Kawhi Leonard está progredindo bem”, conta Tyronn Lue

O Clippers segue à espera de Kawhi Leonard. A franquia esperava que o astro estivesse em quadra no início da temporada, mas, depois de 24 jogos, nada aconteceu. É pior do que isso, no entanto. As notícias sobre a situação física do ala, como já ocorre há anos, são bem poucas. Ou, pelo menos, isso é o que garante o técnico Tyronn Lue.

“Kawhi está progredindo bem, para resumir. Ele já conseguiu entrar em quadra e fazer alguns treinos, então temos sinais positivos. Os seus treinos em geral, aliás, têm sido muito bons. Está cumprindo todas as etapas do plano para, assim, ficar mais perto de voltar às quadras. Os nossos médicos vêm fazendo um ótimo trabalho garantindo que ele esteja 100% saudável quando retornar”, contou o treinador.

Leonard ficou com uma inflamação no joelho na reta final da última temporada regular. Depois, ele teve um retrocesso na recuperação enquanto treinava com a seleção dos EUA. Não há prazo, por enquanto, para que estreie nessa temporada.

Em transição

– Jaxson Hayes, para começar, mal voltou e já é desfalque no Los Angeles Lakers mais uma vez. O pivô sofreu uma entorse no tornozelo direito no primeiro jogo voltando da mesma lesão e, assim, fica fora por mais três semanas.

– O ala Naji Marshall perdeu a terceira partida seguida do Dallas Mavericks na quarta-feira, mas não é uma lesão que causa a ausência. Ele está com um tipo de virose que, segundo vários jornalistas, já acometeu vários jogadores do time.

– Enquanto isso, o ala-armador Vlatko Cancar vai ficar afastado do elenco do Denver Nuggets por um longo período. A franquia anunciou que ele passou por uma cirurgia no joelho e, com isso, é ausência confirmada para oito semanas.

– Mas que tal fecharmos o DM de 06/12 com boas notícias sobre as lesões na NBA? O técnico JB Bickerstaff revelou que o novato Bobi Klintman avança a sua recuperação e está cada vez mais perto de estrear no Detroit Pistons.

