Steve Kerr detona arbitragem após derrota do Warriors para Nuggets

Steve Kerr saiu furioso com a arbitragem da derrota do Golden State Warriors diante do Denver Nuggets. De acordo com o treinador, os árbitros cometeram um erro capital ao não marcarem uma falta técnica contra Christian Braun nos segundos finais do confronto. Desse modo, o time de San Francisco saiu derrotado por 119 a 115 na terça-feira (5).

O erro apontado por Steve Kerr na derrota do Warriors para o Nuggets aconteceu a 1,9 segundo do fim. No momento, Braun recuperou a bola solta e pediu um tempo. O time do Colorado, porém, não tinha mais pedidos técnicos. Então, o treinador entendeu que uma falta técnica deveria ter sido aplicada, enquanto o árbitro Tyler Ford decidiu por um “jump ball“.

“Braun pediu tempo”, afirmou Kerr. “Ele se jogou no chão, rolou. Todo mundo viu isso, exceto os três caras que contratamos para fazer o jogo. Isso me deixa bravo. Isso é uma falta técnica. O Nuggets não tinha mais tempo. Nós faríamos o lance livre, pegaríamos a bola e teríamos a chance de vencer”, argumentou.

O árbitro, no entanto, discordou de Kerr. Em entrevista após o jogo, Ford argumentou que o pedido de tempo não ficou evidente. Dessa forma, não poderia acontecer uma falta técnica, conforme solicitado pelo furioso técnico do Warriors.

“Christian Braun nunca sinalizou totalmente ou claramente para um tempo. Portanto, o tempo não foi reconhecido”, afirmou o árbitro principal.

O jogador do Nuggets, enquanto isso, negou qualquer intenção de parar o jogo. Segundo ele, de fato não houve pedido de tempo, embora possa ter parecido. “Talvez tenha parecido isso. Porém, estava tentando pegar a bola no chão um pouco. Minhas mãos se moveram, mas os árbitros não marcaram”.

A derrota representou um duro baque para o Warriors. Após um início excepcional, com 12 vitórias em 15 jogos, o time perdeu seus últimos cinco confrontos. Assim, caiu de líder para sétimo colocado na disputada Conferência Oeste.

O momento tem evidenciado problemas na gestão do elenco de San Francisco. Embora tenha reclamado da derrota, Kerr afirmou que não foi o erro da arbitragem que forçou o revés. Segundo ele, os erros da própria equipe, que vêm se repetindo nos últimos tropeços, prejudicaram mais uma vez o time.

“Não é por isso que perdemos. Perdemos porque não fechamos. De novo. Esta é como a quinta partida seguida em que não estamos fechando, não estamos executando, não estamos tomando boas decisões. Isso tem que melhorar”, completou o treinador.

