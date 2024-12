Kevin Durant sofre lesão e volta desfalcar Suns

Kevin Durant sofreu uma nova lesão e se tornou novamente desfalque no Phoenix Suns. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o craque sentiu um entorse no tornozelo esquerdo, na terça-feira (3). Desse modo, ele será reavaliado em uma semana pela equipe médica da equipe.

A lesão de Kevin Durant aconteceu no jogo do Suns contra o San Antonio Spurs. No segundo quarto, ele iniciou um contra-ataque em direção a cesta, quando pisou no pé de Julian Champagnie e caiu. Depois disso, ele tentou retornar no terceiro quarto, mas voltou para o vestiário. Assim, terminou com confronto com 13 pontos, quatro rebotes e duas assistências.

“Acho que ele pisou no pé de alguém na aterrissagem. Teremos que avaliá-lo novamente depois, ver como ele se sente ao sair dessa situação e como ele se sai durante a noite. Eu realmente não sei muito mais do que o relatório que tivemos no intervalo”, relatou o técnico Mike Budenholzer.

Publicidade

É a segunda vez que Durant desfalca o Suns na temporada. Após liderar o time a um início de oito vitórias e uma derrota, ele sofreu uma lesão na panturrila em 8 de novembro. A recuperação, aliás, durou quase um mês e ele retornou somente em 26 de novembro. Desse modo, o time venceu três de quatro partidas com ele.

Na temporada, o astro tem médias de 25.8 pontos, 6.7 rebotes e 3.1 assistências. Então, graças a sua contribuição, o Suns é um dos principais candidatos no Oeste. Sem ele, porém, a equipe se limita a uma campanha de uma vitória e seis derrotas.

Publicidade

Leia mais!

Ainda em entrevista, o treinador do Suns lamentou o desfalque. Entretanto, reforçou que o desfalque faz parte da NBA e que o elenco tem condições de manter o alto nível sem o astro veterano. Enquanto isso, Devin Booker e Bradley Beal devem aumentar seus volumes ofensivos.

“É parte da NBA. Não somos diferentes. Não há nenhum time na liga que não lide com jogadores entrando e saindo do elenco. Esperamos ensinar e aprender um jeito de jogar que funcione para todos, independente de quem está saudável ou não. Outras pessoas terão oportunidades de jogar mais minutos. Vamos ver como Kevin está e continuar jogando”, completou Bundeholzer.

Publicidade

Por fim, sem Durant, o Suns retorna à quadra na quinta-feira (5), às 22h. A franquia enfrenta o New Orleans Pelicans. No momento, com 12 vitórias e oito derrotas, o time do Arizona ocupa a sexta posição do Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA