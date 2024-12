Jornalista indica jogadores do Lakers disponíveis para troca na NBA

O Los Angeles Lakers mira jogadores disponíveis no mercado de troca da NBA em 2024/25. Desse modo, alguns nomes do elenco atual devem ser envolvidos em pacotes de negociações. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, os atletas em questão são: D’Angelo Russell, Rui Hachimura e Gabe Vincent.

“Executivos da NBA acreditam que duas futuras escolhas de primeira rodada do Lakers em 2029 e 2031 são os ativos mais valiosos do time. O Lakers pode trocar duas escolhas incondicionais de primeira rodada e realizar três trocas ao todo. Além dessas escolhas, D’Angelo Russell, Rui Hachimura e Gabe Vincent serão discutidos no mercado de trocas”, informou o jornalista.

Entre os jogadores mencionados no pacote de troca do Lakers, a presença de Rui Hachimura é que chama a atenção na NBA. Desde que chegou ao time, em 2023, o ala tem mostrado consistência, mesmo enfrentando algumas dificuldades.

Hachimura tem médias de 12,3 pontos, 4,6 rebotes e 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Os números, desse modo, o tornam uma peça atrativa para outras equipes. Além disso, seu contrato de US$ 17 milhões anuais, válido até 2025/26, agrega valor como ativo de troca.

D’Angelo Russell, por sua vez, é um rumor desde a temporada passada. No entanto, o início decepcionante em 2024/25 o confirmou de vez como um jogador de saída do Lakers. Com médias de 12,1 pontos e 4,8 assistências por jogo, o armador perdeu a posição de titular nos primeiros jogos e não deve retornar mais.

O camisa 1 está no último ano de contrato, com salário de US$ 18 milhões. Assim, ele se torna uma peça interessante para equipes em reconstrução. Sobretudo por pensar em poderiam adquiri-lo e renegociar um contrato menor para o manter no elenco.

Então, Gabe Vincent é o nome que menos surpreende. Após chegar com grandes expectativas do Miami Heat, o armador não conseguiu se estabelecer em Los Angeles. Com atuações apagadas, afinal, ele tem médias de somente 3.2 pontos e 34.7% no aproveitamento de arremessos.

Entretanto, Vincent oferece um desafio para a troca. Isso porque, seu contrato de US$ 11 milhões pode não agradar equipes em reconstrução, uma vez que vai até 2025/26.

Os jogadores em questão devem ser usados na busca por um pivô para o Lakers. Nomes como Jonas Valanciunas, Nikola Vucevic, Robert Williams III e Nic Claxton estão no radar do time. No entanto, algumas dessas opções só estarão disponíveis após 15 de dezembro.

