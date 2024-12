NBA: Astros de Celtics e Thunder são eleitos melhores jogadores do mês

Jayson Tatum e Shai Gilgeous-Alexander brilharam durante os meses de outubro e novembro. Desse modo, a NBA anunciou, nesta terça-feira (03), os astros do Boston Celtics e Oklahoma City Thunder como melhores jogadores dos meses no Leste e Oeste, respectivamente.

Os astros do Celtics e Thunder tiveram desempenhos excepcionais no período e venceram outros jogadores na NBA.

Gilgeous-Alexander participou de todos os 19 jogos do Thunder entre outubro e novembro. No período, o astro liderou sua equipe a um recorde de 15 vitórias e quatro derrotas e ao topo da Conferência Oeste. Com ele em quadra, o time ainda teve um saldo de 15,1 em pontos.

Publicidade

Além disso, o armador canadense alcançou médias de 29.8 pontos por partida, 6.6 assistências, 5.3 rebotes, 1.7 roubo e 1.1 toco. Enquanto nos arremessos, registrou 50.3% de aproveitamento nos gerais, 33.9% nas bolas de três e 85.7% nos lances livres.

Desse modo, ele venceu outros dez indicados ao prêmio no Oeste. Foram eles: LeBron James e Anthony Davis (Los Angeles Lakers); James Harden e Ivica Zubac (Los Angeles Clippers); De’Aaron Fox (Sacramento Kings); Nikola Jokic (Denver Nuggets); Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies); Kyrie Irving (Dallas Mavericks); Alperen Sengun (Houston Rockets); e Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers).

Publicidade

No Leste, por sua vez, Jayson Tatum foi o principal destaque da segunda melhor campanha na Conferência. Em 19 partidas, o Celtics alcançou 16 vitórias e três derrotas, enquanto ainda venceu o invicto Cleveland Cavaliers, que iniciou a temporada com 15-0.

Leia mais!

O astro, ainda, liderou o Celtics em pontos (28.7), rebotes (8.5) e assistências (5.8). Nos arremessos, ele acertou 46.1% das tentativas gerais e 37.8% dos três pontos.

Publicidade

Com os números, Tatum venceu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks); LaMelo Ball (Charlotte Hornets); Pascal Siakam (Indiana Pacers); Franz Wagner (Orlando Magic); Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns (New York Knicks).

Por fim, com a conquista, Tatum conseguiu uma marca histórica. Isso porque, é a terceira temporada seguida que o astro vence o prêmio de Jogador do Mês do Leste em outubro/novembro. Desde que a NBA começou a conceder os prêmios separados entre as conferências, jamais um jogador conseguiu o feito de dominar um mês por três temporadas consecutivas.

Publicidade

Além disso, ele alcançou seu quinto prêmio de Jogador do Mês. Desse modo, superou o ídolo Paul Pierce, que conquistou quatro prêmios durante toda a sua carreira na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA