Nikola Jokic iguala marca histórica de Magic Johnson

Os recordes do passado da NBA estão sendo quebrados nos últimos anos. Há poucas temporadas, LeBron James se tornou o maior pontuador da história. Russell Westbrook se tornou o jogador com mais triplos-duplos na carreira, enquanto Stephen Curry, o maior arremessador de três da história. Dessa vez, Nikola Jokic foi quem igualou uma marca histórica de Magic Johnson.

Na derrota do Denver Nuggets para o Los Angeles Clippers, no domingo (1), o sérvio chegou a 138 triplos-duplos na carreira. Desse modo, Nikola Jokic empatou com Magic Johnson na terceira posição da história da NBA. No confronto, o pivô marcou 28 pontos, 14 rebotes e 11 assistências.

A marca histórica aconteceu no 690º jogo na carreira de Jokic. Em um eventual próximo triplo-duplo, ele se isola na terceira posição do ranking, onde ficará atrás somente de Oscar Robertson (181) e do companheiro Russell Westbrook (200). Além disso, o sérvio é apenas um dos seis jogadores na história com pelo menos cem triplos-duplos na carreira.

Certamente, Jokic deve ampliar ainda mais os seus números na estatística. Isso porque, ele caminha para a melhor temporada da sua carreira. Em 14 jogos, o craque do Nuggets tem médias de 29.6 pontos, 13.2 rebotes e 10.7 assistências. Se continuar assim, se tornaria somente o terceiro na história com média de triplo-duplo em uma campanha.

Embora o astro quebre recordes, o Nuggets não conta com o mesmo bom momento. No confronto contra o Clippers, o time não conseguiu controlar os erros ofensivos e perdeu para o adversário por 126 a 122. Desse modo, caiu para a nona colocação da Conferência Oeste.

“Você não vai vencer um bom time como o Clippers, cuja defesa é legítima, quando comete erros contra sim mesmo”, reclamou o técnico Michael Malone.

Os jogadores que estragaram a festa de Jokic, aliás, foram James Harden e Norman Powell. Os titulares de Los Angeles marcaram 39 e 28 pontos, respectivamente. Assim, conseguiram virar uma desvantagem de dez pontos e terminaram com a vitória diante do campeão de 2023.

Confira a lista de jogadores com mais triplos duplos na história:

1. Russell Westbrook – 200

2. Oscar Robertson – 181

3. Magic Johnson – 138

4. Nikola Jokic – 138

5. LeBron James – 118

6. Jason Kidd – 107

7. Wilt Chamberlain – 78

8. James Harden – 78

9. Luka Doncic – 77

10. Domantas Sabonis – 62

