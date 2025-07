Suns, Kings e Clippers querem armadores veteranos

Na tarde desta terça-feira (15), John Gambadoro, do Arizona Sports, confirmou rumores que indicam o futuro de Chris Paul na NBA. O destino provável será o Los Angeles Clippers e isso pode impactar no futuro de outros times como Phoenix Suns e Sacramento Kings que devem buscar outros armadores veteranos.

“Alguns relatos recentes indicam que Chris Paul está se aproximando do Clippers. Como havia dito o tempo todo, apesar do que outros já haviam noticiado, um reencontro com o Suns simplesmente não iria acontecer”, escreveu o jornalista.

Isso porque Chris Paul era tido como alvo principal de Clippers e Suns. No entanto, caso ele feche seu retorno ao time de Los Angeles, Phoenix deve ir atrás de outro armador: Russell Westbrook. Então, o Kings, que também é uma das equipes cotadas para ter o MVP de 2017, teria que buscar outro nome. Neste caso, Malcolm Brogdon.

Assim, Suns, Kings e Clippers movimentam o mercado da NBA na busca dos armadores veteranos. Nesta semana, Marc Stein, da plataforma Substack, havia reforçado os rumores de Chris Paul como alvo de Phoenix e Los Angeles. Aliás, isso após revelar que o jogador de 40 anos recusou uma proposta do Charlotte Hornets no início da agência livre.

“A preferência de Paul é jogar o mais próximo possível de sua família em Los Angeles em sua 21ª temporada na NBA. Fontes da liga dizem que tanto o Suns quanto o Los Angeles Clippers continuam avaliando a ideia de se reunir com ele”, disse o insider.

Leia mais!

Enquanto isso, no início de junho, Duane Rankin, do jornal Arizona Republic, revelou um possível interesse do Suns em Russell Westbrook. Algo que “fecha a conta” no caso da ida de Paul para o Clippers. Vale lembrar, por outro lado, que o Milwaukee Bucks também era um time com rumores sobre o antigo MVP. No entanto, a franquia fechou com Cole Anthony nos últimos dias.

“Westbrook se encaixa no que o dono do Phoenix Suns, Mat Ishbia, deseja em termos de jogar duro e com energia. Ele foi bem no Denver Nuggets vindo do banco na temporada passada. Esse seria o seu papel em Phoenix, com o time sabendo que ele estará pronto se precisar ser titular. Westbrook ainda é um jogador de impacto na liga”, escreveu o jornalista.

Por fim, na última semana, dois jornalistas indicaram o interesse do Kings em Malcolm Brogdon. Marc Stein revelou o possível desejo do Washington Wizards em negociar o armador. Então, além de Sacramento, apontou outras equipes de olho no armador como Suns e Clippers, que podem optar pelos outros veteranos.

Antes, no início de julho, Michael Scotto, do HoopsHype, já havia levantado a chance de Brogdon ser jogador do Sacramento Kings. Na ocasião, o jornalista revelou que a franquia planejava iniciar conversar com ele e que o Wizards não dificultaria um possível negócio.

