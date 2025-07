Quais jogadores ainda restam na agência livre da NBA

O que o mercado ainda oferece? Afinal, alguns dos principais jogadores da agência livre já fecharam com seus novos times da NBA. Mas existem ótimos nomes sobrando. Enquanto equipes seguem sem grandes negócios, outras já estão prontas para a próxima campanha. O Golden State Warriors, entretanto, passa longe disso. Até aqui, a franquia de San Francisco sequer se mexeu.

Veja, portanto, quais jogadores ainda estão livres na NBA. No total, listamos nada menos que 55 nomes que seguem sem acordo com os times para 2025/26.

Armadores

Entre os armadores, alguns nomes se destacam, como o australiano Josh Giddey. No entanto, Giddey, que atuou na última campanha pelo Chicago Bulls, é restrito. Ou seja, se alguma equipe quiser dar um contrato a ele, o Bulls tem o direito de igualar a proposta e manter seu vínculo. Aqui, estão os melhores jogadores disponíveis para a posição na agência livre da NBA.

Jogador Antigo time Idade Josh Giddey (R) Bulls 23 Dalano Banton Blazers 26 Malcolm Brogdon Wizards 33 Damian Lillard Bucks 35 Chris Paul Spurs 40 Markelle Fultz Kings 27 Monte Morris Suns 30 Cameron Payne Knicks 31 Russell Westbrook Nuggets 37 Ben Simmons Clippers 29 Pat Spencer Warriors 29 Elfrid Payton Pelicans 31 Delon Wright Knicks 33 Cory Joseph Magic 34 TyTy Washington Suns 24

Alas-armadores

Já os alas-armadores contam com alguns bons jogadores ainda disponíveis na agência livre da NBA. Não no mesmo nível dos armadores, mas ainda bons o bastante para fazerem parte de alguns times. Vale lembrar, no entanto, que atletas com opção das equipes também estão aqui. São os casos de Brandon Boston e Lonnie Walker.

Entre os restritos, no entanto, Quentin Grimes e Cam Thomas são os melhores jogadores ainda sem acordo para a próxima campanha da NBA. Mas o Philadelphia 76ers e o Brooklyn Nets não estão com pressa alguma até aqui. Afinal, os times sabem que ninguém tem dinheiro para oferecer no mercado. Então, mesmo que queiram grandes salários, não vão ganhar tudo o que andam pedindo.

Jogador Antigo time Idade Gary Payton II Warriors 33 De’Anthony Melton Nets 27 Landry Shamet Knicks 28 Seth Curry Hornets 35 Malik Beasley Pistons 29 Brandon Boston (TO) Pelicans 24 Johnny Davis Wizards 23 Bones Hyland Timberwolves 25 Johnny Juzang Jazz 24 Garrison Matthews Hawks 28 Quentin Grimes (R) 76ers 25 Lonnie Walker (TO) 76ers 27 Cam Thomas (R) Nets 24 Bryce McGowens Blazers 22 Antonio Reeves Pelicans 25

Alas

Para as alas, no entanto, juntamos os que são alas e alas-pivôs. Aqui, estão alguns dos melhores jogadores que seguem na agência livre da NBA. Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors, vive um impasse. Por enquanto, ele até pode ficar no time de San Francisco. Mas é fato que a equipe tenta usar seu contrato para obter uma troca.

Jogador Antigo time Idade Cole Swider Raptors 26 Emoni Bates Cavaliers 21 MarJon Beauchamp Knicks 24 Caleb Houstan (TO) Magic 22 Amir Coffey Clippers 28 Cam Reddish Lakers 26 Cody Martin Suns 30 Bol Bol Suns 26 Chris Boucher Raptors 32 Trey Lyles Kings 30 Precious Achiuwa Knicks 26 Anthony Gill Wizards 35 Jamal Cain Pelicans 26 Javonte Green Cavs 32 Jonathan Kuminga (R) Warriors 23

Pivôs

Por fim, os pivôs. As opções são cada vez mais raras, enquanto a NBA busca jogadores com arremessos de três até para a posição. Entre eles, a melhor opção é um atleta de 39 anos. Al Horford, que jogou no Boston Celtics nas últimas três campanhas, é agente livre. Por enquanto, ele avalia o mercado entre Golden State Warriors e Denver Nuggets. De acordo com Brad Stevens, GM do Celtics, as chances de Horford voltar são quase nulas. Mas pode até se aposentar da liga.

Jogador Antigo time Idade Al Horford Celtics 39 Thomas Bryant Pacers 28 DeAndre Jordan Nuggets 37 Charles Bassey Spurs 25 Mo Bamba Pelicans 27 Alex Len Lakers 32 Orlando Robinson Raptors 25 Bismack Biyombo Spurs 33 Kai Jones Mavericks 24 Micah Potter Jazz 28

