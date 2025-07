Times da NBA consideram oferta por LeBron James

De acordo com Ramona Shelburne e Brian Windhorst, da ESPN, LeBron James está se sentindo desvalorizado pelo Los Angeles Lakers, após a chegada de Luka Doncic e times da NBA consideram fazer oferta pelo astro. Dentre as equipes, uma citada é o Golden State Warriors, que sonha em unir o craque a Stephen Curry.

“É o sinal mais forte de que o fim de sua tempo pelo Lakers está perto de acontecer. Um executivo acha que James quer sair de Los Angeles. Alguns times, incluindo o Golden State Warriors, que tentou negociar com James em 2023/24, podem fazer uma oferta”, publicaram os jornalistas.

Portanto, o Warriors aparece como um possível interessado no jogador, quatro vezes MVP da NBA. Mas, há outros times monitoram a situação de LeBron James em Los Angeles.

Logo após aceitar o último ano de contrato, o empresário de LeBron, Rich Paul, disse que o astro de 40 anos “não quer perder tempo” na busca por mais um título. Isso chamou a atenção de vários dirigentes da NBA, pois soou muito mais como uma carta de despedida.

“O Lakers não deu a LeBron um contrato além da próxima campanha. Estava claro que o período do astro como ‘rosto’ da franquia tinha, pela primeira vez, uma data para acabar, mesmo que a sua carreira na NBA ainda não tivesse um fim certo”, seguiu.

Da mesma forma, o agente de LeBron James deixou claro que o futuro do jogador pode estar em aberto e, assim, buscar outros times na NBA.

“LeBron quer lutar por mais um título da NBA. Ele sabe que o Lakers está construindo o seu futuro. Ele sabe disso, mas quer mais uma chance real de vencer tudo. Somos muito gratos pela parceria que temos há oito anos com Jeanie Buss e Rob Pelinka. Mas nós ainda consideramos o Lakers uma parte crucial da carreira dele”, disse no fim de junho.

De acordo com os jornalistas da ESPN, ainda tem a questão Luka Doncic, já que LeBron James não gostou de algumas posturas da direção do Lakers. Afinal, Doncic recebeu o aviso sobre a venda do time antes de acontecer. LeBron só soube pela imprensa. Na troca em que o esloveno chegou, por exemplo, James também ficou sabendo em cima da hora.

Além disso, LeBron James definiu que ficaria no time de Los Angeles por mais um ano. O Lakers jamais divulgou a informação, seja em suas redes sociais ou no site oficial.

Neste domingo (13), o jornalista Scoop Robinson informou que quatro times querem a troca por LeBron: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers.

LeBron e Curry?

Sob esse cenário de incerteza de James no Los Angeles Lakers e o Warriors sendo um dos times cotados, Fred Katz, do site The Athletic, sugeriu uma opção de troca entre as equipes. Na sua visão, Jimmy Butler seria o principal nome no negócio.

“Butler ganha um pouco mais do que James, tornando a troca viável. Mas, isso deixaria o Lakers acima do primeiro nível de multas. Se o time aceitar isso, poderia fazer uma troca direta entre os jogadores. Golden State e Los Angeles ainda podem encontrar um terceiro time disposto a assumir alguns dos salários”, disse o jornalista.

