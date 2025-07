LeBron James é ligado a rumores com o Mavericks

O Los Angeles Lakers passa por um processo de “mudança de trono” para o astro Luka Doncic. O time de Los Angeles quer fazer com que o armador esloveno seja o principal foco do ataque em 2025/26. No entanto, os rumores sobre LeBron James poderiam atrair o Dallas Mavericks. Apesar de a equipe do Texas ter muito interesse no quatro vezes MVP, existe um detalhe: apenas se ele for dispensado.

Continua após a publicidade

De acordo com o jornalista Dave McMenamin, da ESPN, o Mavericks quer contar com os serviços de LeBron James para a próxima campanha. Só que não vai ser por troca. O Mavs não pretende envolver nenhum de seus jogadores para ter o astro, embora tenha flexibilidade para viabilizar o negócio.

“Os rumores que fiquei sabendo apontam que o Mavericks quer LeBron, mas só se ele for dispensado pelo Lakers”, disse o repórter.

Entretanto, é pouco provável que o Los Angeles Lakers abra mão de LeBron James por nada antes do fim de seu contrato. O quatro vezes campeão da NBA optou por manter seu acordo para 2025/26, sem desconto algum. Como resultado, a direção deve manter o ala, ao menos até que algo aconteça, como uma proposta para troca.

Continua após a publicidade

Após comentários de Rich Paul, agente de LeBron, os rumores sobre sua saída “explodiram”. Isso porque Paul falou que James quer lutar por mais um título com o Lakers, pressionando a direção a fazer trocas e melhorar o elenco. No entanto, o time tenta evitar negócios envolvendo suas escolhas de Draft e outros jogadores importantes.

Leia mais

Os rumores sobre o Mavericks envovlendo LeBron James fazem sentido, pois o time texano conta com alguns jogadores com quem tem amizade. Entre eles, Kyrie Irving e Anthony Davis. James venceu um título com cada. Enquanto Irving foi campeão ao seu lado no Cleveland Cavaliers, em 2016, Davis ganhou em 2020, pelo Lakers.

Continua após a publicidade

Além disso, Rich Paul é agente de Davis. Paul pode estar tentando juntar os três em Dallas, apesar de não ser uma situação fácil. LeBron James, aos 40 anos, ainda é um dos melhores da liga. Então, pelo lado do Lakers, ele só sai em troca. Eventualmente, James aceitaria ir para o Mavericks, mesmo que jamais tenha sido trocado em toda a carreira.

Desde antes da troca por Luka Doncic, a direção do Lakers não vem consultando LeBron James. Além disso, o time não deu a ele uma extensão. Apesar de as duas partes conversarem antes, não houve nenhum tipo de acerto. Daí, LeBron optou por manter seu contrato. Afinal, como agente livre, basicamente nenhum time da NBA poderia dar a ele um acordo como tem com a equipe de Los Angeles.

Continua após a publicidade

Nos últimos dias, LeBron apareceu no centro de treinamento do Cleveland Cavaliers, e aumentou o tom dos rumores de que ele poderia voltar ao time. Então, depois de sua foto sair nas redes sociais, ele rebateu, dizendo que treina no local há anos.

Salário de LeBron James em 2025/26

Em seu último ano de contrato com o Los Angeles Lakers, LeBron James vai receber US$52.6 milhões.

LeBron James vai ser dispensado?

É pouco provável, mas os rumores da NBA apontam que LeBron James deve sair do Lakers até o fim de 2025/26.

Continua após a publicidade

Quem o Lakers contratou na agência livre da NBA?

Até aqui, o Lakers fechou com Deandre Ayton, Jake LaRavia e estendeu o contrato de Jaxson Hayes.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA