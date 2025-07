NBA: Suns discute cenários de troca envolvendo três jogadores

De acordo com Marc Stein, do portal Substack, o Phoenix Suns contatou diversas equipes da NBA para discutir cenários de troca envolvendo três jogadores. Segundo o jornalista, a franquia do Arizona busca negociar o ala-armador Grayson Allen, o ala Royce O’Neale e o pivô Nick Richards. Desse modo, a equipe segue ativa nesta offseason.

Em 2024/25, o Suns fez uma campanha pífia. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, o time amargou o 11º lugar do Oeste, ou seja, não chegou aos playoffs. Devido ao fiasco, a franquia promoveu mudanças em várias áreas. O primeiro a sair foi o técnico Mike Budenholzer, demitido após um ano no cargo. O Suns também mudou de GM, com Brian Gregory assumindo o cargo que era de James Jones.

Por conta do fiasco, o dono do Suns, Mat Ishbia, também decidiu reformular o elenco em torno do astro Devin Booker. Ao final da temporada, o bilionário deixou claro que o camisa 1 é a peça central do time. Além disso, o craque foi consultado no processo de contratação do técnico Jordan Ott.

Até o momento, o elenco de Phoenix tem sete novidades para 2025/26. Na troca do astro Kevin Durant, o Suns recebeu dois jogadores do Houston Rockets: Jalen Green e Dillon Brooks. Além disso, adquiriu o pivô Mark Williams, após uma negociação com o Charlotte Hornets. E, por fim, o ala-pivô Nigel Hayes-Davis, MVP da última edição da EuroLiga, assinou com o time do Arizona por uma temporada. Já no recrutamento, o Suns saiu com três jogadores: o pivô Khaman Maluach (pick 10), o ala-pivô Rasheer Fleming (31) e o ala-armador Koby Brea (41).

Apesar das mudanças, a franquia segue com uma folha salarial elevada. Hoje, Phoenix só não gasta mais que Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Até o momento, o elenco do Suns para a próxima temporada conta com 15 jogadores, ou seja, o número máximo permitido pela NBA. Por isso, a equipe está disposta a reduzir custos.

Além de tentar uma troca pelos jogadores citados, o Suns estuda a dispensa de Bradley Beal, que talvez tenha o pior custo-benefício da NBA. Nesse caso, o veterano fecharia um acordo de buyout* com a franquia. Ou seja, Phoenix analisa pagar a multa rescisória para liberar o jogador.

De acordo com o jornal The Arizona Republic, a franquia nem sequer estaria esperando mais uma troca para se desfazer do ala-armador. Beal, aliás, tem mais dois anos de contrato com o Suns, no valor de US$110 milhões. Então, a ideia é parcelar o restante do acordo para liberá-lo. Mas, sem ofertas de troca até o momento, a dispensa seria o único caminho para encerrar a parceria que não rendeu frutos. Ainda mais que o camisa 3 do Suns conta com uma cláusula que permite vetar qualquer troca na NBA.

Contratos dos jogadores que o Suns estuda troca

Grayson Allen (29 anos): US$ 35 milhões pelas próximas duas temporadas e uma player option de US$19,4 milhões em 2027

Royce O’Neale (32 anos): US$32,6 milhões pelas próximas três temporadas

Nick Richards (27 anos): expirante de US$5 milhões

* Buyout

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time. Costuma acontecer com atletas que, por diversos motivos, acabam ficando sem papel na equipe e desejam buscar uma nova oportunidade na NBA. Normalmente ocorre com jogadores durante o último ano de contrato, Afinal, nesse caso, é mais fácil chegar a um acordo financeiro.

