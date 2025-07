Luka Doncic comemora chegada de Deandre Ayton

O Los Angeles Lakers reunirá dois nomes do Draft de 2018: Deandre Ayton e Luka Doncic. O pivô chega ao time da Califórnia após ter sido dispensado pelo Portland Trail Blazers. Ele assinou com a nova equipe pelo valor de US$ 8.5 milhões. Então, o pivô se reunirá com o esloveno que foi a terceira seleção daquele ano.

Continua após a publicidade

A chegada de Ayton soluciona uma lacuna que surgiu no Lakers desde a chegada de Doncic. Após a saída de Anthony Davis na troca pelo armador, o Lakers sentiu falta de um jogador da posição com experiências em playoffs. Assim, o ex-Phoenix Suns é a esperança angelina para resolver o problema.

De acordo com o site ClutchPoints, Luka Doncic estaria animado com a chegada de Ayton. Isso porque, o esloveno enxerga no novo colega um pivô capaz de jogar em pick-and-roll e proteger o garrafão. Nos tempos de Dallas Mavericks, o armador rendeu melhor tendo um jogador na posição. Assim, ele espera que possa crescer com o novo reforço do Lakers.

Continua após a publicidade

“Doncic está empolgado não só com o alto nível de Ayton, mas também com o potencial de química entre os dois. Com Ayton no garrafão, Doncic terá mais liberdade para criar e liderar o ataque do Lakers Então, ambos estão focados em vencer agora e sabem que essa parceria vai exigir comunicação, comprometimento e confiança para dar certo”, disse Edañol.

Leia mais

A parceria com Luka Doncic também deve beneficiar Deandre Ayton. Após ser a primeira escolha do Draft de 2018, o pivô jamais conseguiu corresponder à altura da seleção do Suns. Embora ele tenha ajudado o time do Arizona a chegar às finais da NBA em 2021, sua carreira sempre esteve marcada por dúvidas e falta de disciplina.

Continua após a publicidade

No Blazers, Deandre Ayton teve uma nova chance. No entanto, também acumulava atrasos, reclamações, enquanto crescia a ideia de que teria sido um erro a sua troca por parte da direção.

“Deandre Ayton, por sua vez, chega ao Lakers com algo a provar. Persistem as dúvidas sobre sua entrega e foco, mas o Lakers acredita que uma nova fase e a chance de jogar ao lado de Doncic podem motivá-lo a dar um salto. Esse movimento pode definir o ano de Los Angeles. Luka Dončić finalmente tem o pivô que pediu. E, se a conexão entre eles funcionar, o time pode ter formado uma das duplas mais perigosas da NBA”, finalizou o portal.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA