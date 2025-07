NBA: Cavaliers tem interesse em LeBron James

O Cleveland Cavaliers monitora a situação de LeBron James na NBA. O astro de 40 anos tem sido alvo de rumores após uma possível insatisfação com a montagem de elenco no Los Angeles Lakers. Desse modo, uma série de times da liga está de olho caso o camisa 23 opte por mudar de equipe ainda esta temporada.

De acordo com Sam Amico, do HoopsHype, o Cavaliers apenas uma condição para tentar LeBron: ele rescindir com o Lakers. Isso porque o veterano tem US$52.6 milhões a receber na próxima temporada. O Cavs, no entanto, está com a folha salarial no limite e não conseguiria acertar uma troca pelo astro, a menos que abra mão de nomes importantes.

A versão de Amico foi reforçada por Ashish Mathur, do HoopsWire. De acordo com o jornalista, o Cavs não tem dúvidas do quanto LeBron James poderia impulsionar o time que teve o melhor recorde do Leste em 2024/25. No entanto, a diretoria não pretende investir pesado em um jogador de 40 anos, a menos que ele fique livre no mercado da NBA.

“O Cavaliers poderia se beneficar com a adição de James. Porém, Cleveland não pode fazer uma troca viável por ele, já que o futuro Hall da Fama vai ganhar muito dinheiro na próxima temporada. Então, algumas fontes disseram que o Cavs só teria interesse em James em uma situação de buyout”, disse Mathur.

A rescisão, aliás, não é improvável. Segundo a ESPN, o agente Rich Paul teria revelado que LeBron não tem grandes pespectivas com o Lakers na próxima campanha da NBA. A decisão da franquia em montar um time em torno de Luka Doncic não agradou o camisa 23, que quer estar um time capaz de lutar pelo título logo de cara.

Desse modo, caso não consiga uma troca por LeBron na agência livre da NBA, o Lakers pode dispensar o astro para liberar espaço no teto salarial. Enquanto isso, o camisa 23 teria a chance de buscar um time capaz de competir pelo título, como é o caso do Cavs.

LeBron James, inclusive, se consagrou na NBA como jogador do Cavaliers. O astro teve duas passagens pelo time. A primeira entre 2003 e 2010, após ter sido a primeira escolha do Draft pelo Cavs. Depois, ele saiu para jogar no Miami Heat e voltou em 2014. Desse modo, ele liderou a franquia ao título em 2016.

Sem ganhar extensão com o Lakers, LeBron vai entrar em 2025/26 com acordo a expirar. É a primeira vez que acontece algo assim em seus 22 anos na NBA.

Aos 40 anos, LeBron já não é mais o atleta que levou o Cavs ao seu título inédito na NBA. No entanto, ele teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes na última campanha. Portanto, poderia ser uma grande adição para um elenco que conta com Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen.

