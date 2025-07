Kyrie Irving reage após estreia de Cooper Flagg

O astro Kyrie Irving gostou do que viu na estreia de Cooper Flagg pela Summer League na noite de quinta-feira (10). De acordo com o armador, Flagg foi incrível pelo Dallas Mavericks, mas está ansioso para ver o próximo embate. O Mavs bateu o Los Angeles Lakers por 87 a 85, enquanto o ala deu um toco decisivo no último minuto de jogo, seguido de uma assistência para Ryan Nembhard virar o placar.

“Eu acho que foi incrível, uma grande vitória do time, o que posso dizer? Cooper Flagg já passou pelo primeiro jogo. Como foi ver isso? Não posso esperar pelo segundo jogo”, disse Irving.

Cooper Flagg teve problemas com os arremessos, acertando apenas cinco das 21 tentativas. No entanto, ele brilhou defensivamente de várias maneiras, além de dar grandes passes. No fim, o jogador, primeira escolha do Draft da NBA, ficou com dez pontos, seis rebotes, quatro assistências, três roubos de bola e um toco.

Apesar de ser apenas um torneio amistoso, a Summer League conta com vários jogadores lutando por uma última vaga nos times. Então, a competitividade é grande. Logo no começo do jogo, por exemplo, o Lakers começou a marcar Cooper Flagg em dupla. Tudo pela vitória, além da chance de ser a equipe que dificultou a vida do atleta mais cobiçado do último recrutamento.

Embora esteja feliz com a performance de Cooper Flagg em seu primeiro jogo, Kyrie Irving ainda vai demorar a atuar ao lado do ala. Isso porque o armador se recupera de lesão no joelho e deve ficar fora das quadras por longo período.

De acordo com o Mavs, Kyrie Irving poderia voltar em cerca de dez meses após a contusão. Ou seja, perto de janeiro de 2026. No entanto, o jogador não quer acelerar seu retorno e correr o risco de não ajudar seu time nos playoffs.

“Não perca muito tempo com isso”, disse Kyrie Irving, em live. “Eu não quero dizer que não vou voltar antes dos playoffs, mas não quero ficar dando prazo. Só quero voltar quando estiver totalmente recuperado. Então, estou passando o meu tempo aqui tentando ficar saudável. Não sei quando, mas eu vou voltar assim que estiver bem”.

Como resultado, o Mavericks estuda alternativas. Uma delas, por exemplo, é ter Cooper Flagg como armador no início da campanha. Além disso, o time fechou com D’Angelo Russell na agência livre da NBA. Por fim, Ryan Nembhard, que anotou 21 pontos contra o Lakers, acertou contrato two-way e pode ganhar espaço.

O próximo jogo de Cooper Flagg é contra o San Antonio Spurs, neste sábado (12), às 17h (horário de Brasília).

