Defesa de Carter Bryant é destaque na Summer League

O calouro Carter Bryant mostrou seu arsenal defensivo na fácil vitória do San Antonio Spurs sobre o Philadelphia 76ers na Summer League. Nessa quinta-feira (10), o Spurs bateu o Sixers por incríveis 111 a 70, enquanto Bryant fez o adversário ter muitos problemas para pontuar. Foi uma grande exibição de um jogador que está a três meses de fazer sua estreia oficial na NBA.

Carter Bryant, escolha 14 no Draft de 2025, foi destaque na marcação um contra um, mas alguns de seus lances impressionaram. Em uma sequência, por exemplo, ele deu dois tocos em cinco segundos. Além disso, causou vários erros de ataque do 76ers.

Foi apenas o primeiro jogo do Spurs na Summer League de Las Vegas. Bryant não pontuou muito (cinco), mas terminou com cinco rebotes, três tocos e um roubo de bola. Tudo isso em apenas 19 minutos de ação.

Carter Bryant being a complete menace on defense for 1 minute and 43 seconds: pic.twitter.com/d0ShjlQjjq — Bala 💫 (@BalaPattySZN) July 11, 2025

O Spurs não contou com Dylan Harper até aqui na Summer League, contando o período dos jogos do California Classic. Segunda escolha do Draft, ele quer atuar, mas o Spurs pode barrar sua presença para que se recupere de uma pequena lesão na virilha. O time não quer correr riscos de agravar.

Carter Bryant, de 19 anos, marcou alas e até armadores em seu primeiro jogo na Summer League de Las Vegas. Apesar de ser um ala-pivô, ele é versátil o bastante para defender jogadores de várias posições.

Aliás, o jornalista Gustavo Lima, do Jumper Brasil, escreveu sobre Carter Bryant antes do Draft.

“Carter Bryant foi um dos destaques no NBA Draft Combine deste ano. Afinal, ele chamou a atenção pelas medidas e atributos físico-atléticos acima da média. Possui tamanho ideal para um combo forward, força física para encarar alas-pivôs no nível profissional e agilidade lateral para conter alas e armadores mais baixos”.

Justamente o que Bryant fez em sua estreia na Summer League contra o Sixers.

Outro jogador que está impressionando na Summer League é David Jones Garcia. Ele foi cestinha no torneio da Califórina, enquanto anotou 24 pontos na estreia diante do Sixers. Jones Garcia não foi escolhido no Draft, mas pode ganhar contrato para a temporada 2025/26 da NBA. Até aqui, o Spurs conta com 13 jogadores com acordo para a próxima campanha. Além disso, ainda não escolheu os três que serão two-way. Ou seja, tem uma boa chance de ele ficar.

O próximo jogo do Spurs na Summer League acontece neste sábado (12), diante do Dallas Mavericks de Cooper Flagg. A partida será às 17h (horário de Brasília).

