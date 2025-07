Agência livre do Warriors assusta NBA, mas deve mudar em breve

Quatro vezes campeão da NBA em um espaço de oito anos, o Golden State Warriors vem assustando seus torcedores na agência livre da NBA. Por enquanto, o time de San Francisco não fez nenhum negócio de fato. Até participou da troca histórica de Kevin Durant, mas apenas pelas escolhas que fez no Draft de 2025. No entanto, tudo deve mudar nos próximos dias.

De acordo com vários jornalistas que cobrem a NBA, o Warriors é o grande favorito a ficar com o pivô Al Horford. Após declarações do GM Brad Stevens, o veterano tem volta improvável para o Boston Celtics para a próxima campanha. Por enquanto, os únicos “rivais” de Golden State pelo experiente jogador seriam Los Angeles Lakers e Denver Nuggets.

O Warriors, entretanto, seria o grande favorito a contar com Horford na agência livre. Afinal, após perder Kevon Looney para o New Orleans Pelicans, o time ficou apenas com Trayce Jackson-Davis e Quinten Post para a função e teria muito interesse no atleta.

É fato que Draymond Green assumiu muitos minutos como pivô nos últimos anos, mas isso mudaria com a eventual chegada de Al Horford. Assim, Jackson-Davis e Post seriam os substitutos no garrafão. O Warriors até esteve em rumores da NBA sobre Nikola Vucevic mais uma vez, mas perdeu força. Hoje, seria quase impossível o time abrir mão de algum jogador que sobrou sob contrato para 2025/26.

Mas o Warriors ainda pode fazer outras movimentações na agência livre da NBA. O grande fator pela troca de Vucevic perder força é justamente por conta de outro jogador do Chicago Bulls. Isso porque Golden State tem interesse em Coby White, cestinha do time de Ilinois. E isso só poderia acontecer caso Jonathan Kuminga feche com o Bulls em sign and trade. Ou seja, assina e, depois, vai em uma nova negociação.

A questão é que o Warriors só pode receber até a metade do valor do novo contrato de Kuminga na agência livre. Tudo por conta do CBA (Acordo Coletivo de Trabalho). Afinal, o time está no segundo nível de multas da liga e perde várias das exceções. Mas se o ala fechar um acordo de US$26 milhões, a equipe só levaria alguém com até US$13 milhões. White vai receber US$12.8 milhões.

No entanto, o Warriors pode manter Kuminga e dar ao jogador espaço para fazer como nos playoffs da NBA. Após sair da rotação do técnico Steve Kerr, ele voltou depois de o time perder Stephen Curry pelo resto da série contra o Minnesota Timberwolves.

Por fim, o ala-armador De’Anthony Melton voltou a ser opção no Warriors na agência livre. Ele jogou pelo time em 2024/25, mas se machucou e ficou fora de toda a campanha. Então, Melton foi em troca para o Brooklyn Nets. Agora, recuperado, pode entrar no lugar de Gary Payton II, que deve sair.

