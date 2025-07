Derrick White: “Nunca me preocupei com troca no Celtics”

Os rumores de troca no Boston Celtics até chegaram em Derrick White. Mas não foi nada além de respingos. Vários jornalistas noticiaram que a franquia ouviu propostas pelo ala-armador, enquanto tentava reduzir a sua folha salarial. Com as saídas de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, no entanto, as especulações sumiram rápido. O atleta de 31 anos garante que nunca se sentiu ameaçado por uma mudança de ares.

“Todas as agências livres são loucas nesses tempos. Mas, para ser sincero, não estava preocupado com nada. O meu agente estava em contato com o time no meio da época dos rumores, então não tinha razão para me preocupar. É legal saber que outros times te querem, mas sempre quis seguir em Boston. E eu estou bem feliz que também pensam assim”, disse o veterano, em entrevista à rede NBC Sports.

O Celtics passa por uma reformulação depois da venda da franquia e da lesão que vai afastar Jayson Tatum das quadras na próxima temporada. A ordem foi abdicar dos jogadores possíveis da base campeã da NBA em 2024 para cortar gastos. Deverá ser, afinal, uma temporada de hiato e competitividade menor. White lamenta a saída de amigos, mas entende o plano e se anima com as perspectivas de futuro do time.

“É sempre duro ver colegas irem embora. Em particular, pessoas com quem encaramos tantas batalhas e fomos campeões. É difícil, mas, ao mesmo tempo, parte dos negócios nessa liga. Eu tenho confiança não só nos jogadores que ficaram, mas também em quem chegou. Vai ser um desafio diferente, com certeza. No entanto, essa é a beleza do esporte”, refletiu o titular de Boston.

Só rumores

Tudo e todos estão sujeitos a rumores na offseason da NBA. E nós sabemos que, a princípio, nenhum rumor tem compromisso com os fatos. Então, será que o Celtics chegou a discutir mesmo uma troca com Derrick White? A versão oficial, como sugeriu o jogador, é que não. O vice-presidente de operações do time, Mike Zarren, garante que tudo não passou de especulação.

“Derrick, assim como Jaylen Brown, são grandes jogadores e não tivemos nada nem perto de uma negociação. Nunca houve nada sério, certamente, em andamento. Eu não sei de onde todas essas especulações surgem, mas esses dois são atletas cruciais para o nosso time. Na verdade, temos muita sorte por estarem em Boston”, cravou o executivo.

Vários jornalistas, no entanto, partem na direção contrária de Zarren. De acordo com Kevin O’Connor, da rede Yahoo! Sports, a franquia ouviu propostas pelo ala-armador. “Boston não quer trocar Derrick e Jaylen, mas as ofertas estão chegando e você deve ouvi-las, ao menos. Vai que alguém oferece alguma coisa absurda antes do draft e, dessa forma, virasse uma oportunidade”, contou o analista.

Sem chance

A reação da torcida do Celtics às especulações de troca foi emblemática sobre o papel de White na franquia. Houve quase uma unanimidade contrária à saída do ala-armador. E, aliás, ele não caiu nas graças só dos fãs. O ex-jogador e comentarista Brian Scalabrine, por exemplo, também foi combativo à ideia de negociar o atleta. Mais do que isso, cravou que não ocorreria por uma questão de bom senso.

“Você não precisa fazer essa pergunta, pois já sabe a resposta. A gente pode especular ou fingir aqui, mas há muito mais coisa duvidosa mesmo para discutirmos. A verdade é que não existe chance alguma de Derrick não estar no elenco da próxima temporada. Aliás, no elenco das próximas cinco temporadas. Nós sabemos disso”, dispensou o ex-jogador do Celtics.

