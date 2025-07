Knicks e Celtics teriam interesse em Marcus Smart

Depois de um temporada irregular com Memphis Grizzlies e Washington Wizards, Marcus Smart é alvo de duas potências da Conferência Leste: Boston Celtics e New York Knicks. Seu retorno para a franquia que defendeu por nove anos ganhou força nesta semana. A rede NBC Sports, e Jake Weinbach, do portal FanSided, revelaram um possível interesse. Além disso, Stefan Bondy, do jornal The New York Post, colocou o veterano como alvo do Knicks.

A princípio, deixar o Washington Wizards seria um caminho natural para o armador. Isso porque a equipe da capital americana acertou com CJ McCollum, Cam Whitmore, Malaki Branham e Blake Wesley em trocas. Então, atualmente, tem 17 jogadores no elenco. Ou seja, dois a mais do limite permitido pela NBA. Assim, negociar um dos jogadores mais velhos do plantel faria sentido para um time em reconstrução.

“O caminho lógico para Boston ter Smart de novo seria uma troca envolvendo Anfernee Simons. Ele poderia ajudar a substituir parte da garra defensiva perdida com Jrue Holiday e provavelmente adotaria a mentalidade de azarão da equipe nesta temporada. Substituir Smart por Anfernee Simons também economizaria US$6,1 milhões em espaço salarial”, publicou a NBC.

“Uma possível reunião entre Marcus Smart e os Boston Celtics não estaria descartada. O Wizards, que agora contam com 17 jogadores no elenco ativo, devem se livrar de veteranos importantes para abrir espaço para jogadores mais jovens. Então, segundo relatos, Washington prefere enviar Smart para um time que lhe agrada”, escreveu o jornalista da FanSided.

Enquanto isso, além do Celtics, o Knicks emerge como interessado em troca por Marcus Smart. O armador ainda possui um ano de contrato com o Wizards, no valor de US$21,5 milhões. No entanto, a possibilidade de um buyout segue em aberto. Caso seja dispensado, o jogador de 31 anos seria uma espécie de sexto homem para a equipe. Além disso, franquia ainda possui espaço para assinar com um veterano por contrato mínimo.

“Segundo uma fonte, o Knicks está monitorando a situação com Marcus Smart. Ele está em um limbo desde que saiu do Boston Celtics. Ele também tem um histórico de lesões. Mas, na sua melhor versão, ainda é um defensor de elite, que entrega ousadia que o time não mostrou na última campanha”, disse o jornalista do The New York Post.

O interesse do New York Knicks em Smart, aliás, não vem de hoje. Antes das últimas duas temporadas, o atleta já teve seu nome especulado no time de Nova York. Em 2023/24, a equipe cogitou um negócio com o Boston Celtics. No entanto, ele terminou trocado para o Memphis Grizzlies, onde teve uma temporada marcada por lesões e participou de somente 19 partidas pelo time do Tennessee.

Então, na trade deadline da última temporada da NBA, ele foi negociado para o Wizards. Em Washington, disputou 15 partidas, sendo apenas uma como titular. Como resultado, somou 9.3 pontos, 2.5 assistências, 1.1 roubo de bola e 39.2% nas bolas de três. Antes, no Grizzlies, teve médias de 8.7 pontos, 3.7 assistências, 1.2 roubo de bola e 32.2% do perímetro.

