Sobe e desce: os times após a agência livre da NBA

A agência livre da NBA começou há duas semanas e os times já fizeram quase tudo o que precisavam. Então, o Jumper Brasil resolveu perguntar a especialistas o que acharam das equipes em toda a offseason. A gente queria saber, com a opinião deles, quais franquias melhoraram e pioraram mais da campanha 2024/25 até aqui.

Continua após a publicidade

Assim, fizemos um ranking da seguinte forma: o primeiro fica com dez pontos, o segundo com sete, o terceiro com cinco, o quarto com três e o quinto com um. Ou seja, para termos uma ideia do que os times da NBA fizeram, cada um votou em cinco, em ordem.

Votaram: Antonio Gomes, Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Higor Goulart, Ricardo Stabolito, Victor Linjardi e Vini Donato (Jumper Brasil); Bruno Pollice, Gabriel Almeida, Julio Luizelli, Mauro Jr e Michel Moral (consultores Jumper Brasil); Felipe Ibañez (Podcast Amassando o Aro), Gabriel Martins (Cara dos Sports), Guilherme Campos e Leonardo Paglioni (Podcast Splash Brothers), Lakerness (perfil no X) e Luis Fernando (Swishtv br).

Continua após a publicidade

Times que melhoraram mais da NBA após a agência livre e Draft

O Houston Rockets, por exemplo, ficou em primeiro após adicionar Kevin Durant, Dorian Finney-Smith e Clint Capela na agência livre. Enquanto isso, o Denver Nuggets fez a troca por Cam Johnson e fechou com Tim Hardaway Jr e Bruce Brown. E ainda tem a negociação por Jonas Valanciunas, mas já houve a aprovação por parte do time e da NBA. Ainda tivemos o Orlando Magic e o Atlanta Hawks, que também tiveram ótimos movimentos no período.

Mas o New York Knicks, com adições precisas na agência livre, também ganhou votos aqui. O time de Nova York fechou com Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele. Ou seja, são dois jogadores que devem fazer parte da rotação e com muitos minutos em quadra.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar, no entanto, que o Draft também fez parte da coisa toda. Por isso, San Antonio Spurs e Dallas Mavericks, donos das duas primeiras escolhas, aparecem. Afinal, os times pouco fizeram na agência livre em si.

Time Votos Pontos Rockets 18 157 Nuggets 16 128 Magic 15 65 Hawks 17 64 Knicks 8 18 Bucks 3 9 Spurs 2 6 Clippers 4 6 Pistons 1 5 Lakers 2 4 Mavericks 1 3 Bulls 1 1 Suns 1 1 76ers 1 1

Leia mais

Times que pioraram na agência livre e Draft da NBA

Quando os times perdem seus melhores jogadores na NBA, é claro que tem uma queda. Mas o Boston Celtics foi além. Já ficaria sem Jayson Tatum, então trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. As reposições, então, passam longe dos outros titulares.

Continua após a publicidade

Algo similar aconteceu com o Indiana Pacers, que ficou sem dois titulares de peso. Primeiro, Tyrese Haliburton. Depois, Myles Turner, que deixou o time pelo Milwaukee Bucks na agência livre. Turner pode não ser um astro, mas tinha um papel ofensivo em Indiana.

Mas o mesmo Bucks aparece “forte” aqui. Isso porque fez poucas adições de efeito, perdeu Damian Lillard (após dispensa) e deixou Brook Lopez ir embora. Apesar de Lopez estar longe daquilo que já foi, a chegada de Turner não é um grande feito. O pivô foi muito explorado por todos os times que enfrentou nos playoffs, especialmente na final da NBA.

Continua após a publicidade

Já o Los Angeles Lakers, até fechou com o pivô Deandre Ayton e o ala Jake LaRavia, mas perdeu Dorian Finney-Smith. E ainda corre sérios riscos de ficar sem LeBron James.

Por fim, Phoenix Suns e New Orleans Pelicans aparecem por motivos diferentes. O Suns, que todo mundo já esperava, trocou ninguém menos que Durant, enquanto o Pelicans teve um Draft questionável em Derik Queen, subindo muito para pegar o pivô e ala-pivô. A troca para ter Jordan Poole, também não ajudou.

Continua após a publicidade

Time Votos Pontos Celtics 14 122 Pacers 14 78 Jazz 10 51 Suns 7 41 Lakers 5 40 Pelicans 8 35 Bucks 8 34 Kings 5 15 Nets 4 14 Pistons 2 12 Grizzlies 3 12 Raptors 1 5 Warriors 3 5 Bulls 2 4 Wizards 1 3 Heat 2 2 Blazers 1 1

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA