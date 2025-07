Situação de LeBron James fez Brook Lopez fechar com Clippers

O momento de LeBron James na NBA teria motivado Brook Lopez a assinar com o Los Angeles Clippers. O pivô era cotado como possível reforço do Los Angeles Lakers ao deixar o Milwaukee Bucks. De acordo com Brian Windhorst e Ramona Shelburne, da ESPN, a situação do camisa 23 no time angelino fez o veterano acertar com rival.

Brook Lopez ficou disponível no mercado após o fim de contrato com o Bucks. De início, ele estaria empolgado para se juntar a Luka Doncic e LeBron no Lakers. No entanto, tudo mudou quando Rich Paul comunicou à ESPN que o camisa 23 poderia repensar seu futuro com a franquia de Los Angeles.

A versão de Paul era de que LeBron James queria brigar pelo título na reta final da carreira. Porém, a falta de ação do Lakers na busca por reforços indicou que este não seria o caso na franquia de Los Angeles. Além disso, o camisa 23 não estaria satisfeito com o fato de que a diretoria tornou Doncic ‘o rosto do time’.

Segundo Windhorst e Shelburne, desse modo, a situação de LeBron fez Lopez recuar. Embora tivesse garantia de titularidade no Lakers, o pivô preferiu buscar um novo time por conta das incertezas no futuro da franquia. Assim, assinou com o Clippers por dois anos no valor de US$ 18 milhões.

“Segundo fontes, Brook Lopez chegou a considerar o Lakers e a chance de ser titular, mas ficou receoso com a incerteza em torno do futuro de LeBron James. Desse modo, ele preferiu assinar com o rival Clippers, onde será reserva na próxima temporada”, disseram Windhorst e Shelburne.

No Clippers, Brook Lopez chega para ser a primeira opção de reposição para Ivica Zubac. Enquanto isso, o calouro Yanic Konan Niederhauser deve passar algum tempo na G League.

Na temporada passada, Brook Lopez atuou em 80 jogos. Ele sustentou médias de 13.0 pontos, 5.0 rebotes, 1.9 bloqueio e acertou 37.3% nos arremessos de três. Nos playoffs, entretanto, perdeu espaço para Bobby Portis e seus minutos despencaram para apenas 14.8 nos cinco embates, sendo reserva na partida que o Bucks foi eliminado pelo Indiana Pacers.

Por fim, pelo Clippers, Lopez entrará na 18ª temporada na carreira na NBA. Ele foi ao All-Star Game em 2012/13, fez parte do time ideal de defesa da liga duas vezes, além de ficar em segundo no prêmio de melhor defensor na temporada 2022/23.

