Wizards e Pelicans acertam troca de Jordan Poole

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o New Orleans Pelicans adquriu em troca o ala-armador Jordan Poole, vindo do Washington Wizards. Enquanto o Pelicans recebe ainda Saddiq Bey e a escolha 40 do Draft que acontece nesta quarta-feira (25), o Wizards fica com CJ McCollum, Kelly Olynyk e uma pick futura de segunda rodada.

Jordan Poole, de 26 anos, passou as últimas duas temporadas jogando pelo Wizards. Após um primeiro ano muito ruim, Poole recuperou seu melhor basquete em 2024/25, terminando com médias de 20.5 pontos, 4.5 assistências e acertou 37.8% dos arremessos de três.

Ele iniciou a carreira no Golden State Warriors, após ser a vigésima oitava escolha do Draft de 2019. Poole ficou quatro anos no time de San Francisco, sendo campeão em 2021/22. No entanto, após extensão contratual com o Warriors, ele teve problemas com Draymond Green e saiu em troca antes do início de 2023/24.

O acordo de Poole vai até 2026/27 e ele vai receber, em 2025/26, US$31.8 milhões, agora pelo Pelicans.

Por outro lado, CJ McCollum passou quase toda a carreira no Portland Trail Blazers. Então, em 2021/22, ele deixou o Blazers em troca para o Pelicans, onde ficou até o fim da campanha que acabou no último domingo (22). McCollum, de 33 anos, tem contrato expirante no valor de US$30.6 milhões.

Jordan Poole chega ao Pelicans em troca para um momento de aparente reformulação de elenco. Além de McCollum e Olynyk, existe a chance de o time passar por outras negociações nas próximas semanas. Entre os jogadores candidatos a novos negócios estão Trey Murphy, Herb Jones e até mesmo o astro Zion Williamson. Vale lembrar, ainda, que New Orleans trocou Brandon Ingram na última trade deadline para o Toronto Raptors.

Ou seja, existe um momento de várias possíveis trocas no Pelicans, que não deve parar em McCollum. O time de New Orleans ficou em penúltimo no Oeste em 2024/25 após vencer apenas 21 dos 82 jogos. Nos últimos sete anos, a equipe só foi aos playoffs duas vezes, caindo sempre na primeira rodada.

Já o Wizards, último do Leste em 2024/25, recebe outro veterano para atuar ao lado de Marcus Smart e Khris Middleton. Os dois chegaram na última trade deadline, enquanto devem ajudar na reconstrução de um grupo cheio de jovens, como Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington e Bilal Coulibaly.

Contratos envolvidos na troca entre Pelicans e Wizards

Wizards recebe: CJ McCollum (expirante de US$30.6 milhões), Kelly Olynyk (expirante de US$13.4 milhões), escolha futura de segunda rodada

Pelicans recebe: Jordan Poole (US$31.8 milhões em 2025/26 e contrato até 2026/27), Saddiq Bey (US$6.1 milhões e contrato até 2026/27), escolha 40 do Draft de 2025

