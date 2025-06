Celtics e Blazers fecham troca centrada em Jrue Holiday

O Boston Celtics e o Portland Trail Blazers fecharam, nesta segunda-feira (23), uma troca centrada no armador Jrue Holiday. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o campeão da NBA em 2024 recebe Anfernee Simons e duas escolhas de segunda rodada do Draft. Desse modo, o Blazers adquire um veterano bicampeão da liga para liderar o jovem elenco na próxima temporada.

A saída de Holiday, aliás, era uma das certezas do Celtics nesta offseason. Ainda segundo Charania, a franquia de Boston segue ativa em várias negociações envolvendo outros jogadores importantes do elenco. A mudança de rota é uma consequência da grave lesão de Jayson Tatum. Afinal, o craque rompeu o tendão de Aquiles, durante os playoffs deste ano, e provavelmente ficará de fora de toda a próxima temporada.

Em 2024/25, o Celtics teve a terceira maior folha salarial da NBA, atrás apenas de Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. Agora, a alta cúpula da franquia planeja cortar gastos para evitar o segundo nível de multas (second apron). O pivô Kristaps Porzingis é outro candidato a ser trocado pelo time de Boston. Vale lembrar que o letão de 29 anos vai entrar na reta final de seu contrato (US$30,7 milhões em 2025/26).

Mas, o primeiro a puxar a fila foi o armador de 35 anos. A troca de Jrue Holiday representa, acima de tudo, alívio nas finanças do Celtics. O veterano tem mais três anos de contrato e US$104,4 milhões em salários para receber. Simons, por sua vez, possui um contrato expirante de US$27,7 milhões.

Holiday foi peça importante na conquista do 18º título do Celtics na NBA. Em 131 jogos pela equipe, o armador alcançou 11,8 pontos, 4,9 rebotes e 4,4 assistências de média. Além disso, ele acertou mais de 39% das bolas de três e ajudou Boston a ter uma das melhores defesas da liga.

Antes da passagem pelo Celtics, Holiday foi um dos protagonistas no título do Milwaukee Bucks, em 2021. Em 16 temporadas na NBA, o especialista defensivo tem médias de 15,8 pontos, 4,2 rebotes e 6,2 assistências.

O detalhe é que o Blazers consegue Holiday pela segunda vez. Afinal, na offseason de 2023, o armador fez parte da troca que levou Damian Lillard para o Bucks. No entanto, o veterano foi negociado quatro dias depois. Na ocasião, a franquia de Portland recebeu Robert Williams, Malcolm Brogdon e duas escolhas de primeira rodada.

A princípio, Holiday será o líder de um vestiário recheado de jovens. Para 2025/26, o Blazers conta com cinco atletas de 25 anos ou menos. Além do armador, o time tem apenas Jerami Grant acima dos 30 anos. Ainda em processo de reconstrução, o Blazers não foi aos playoffs nas últimas quatro temporadas. Além disso, não vence uma série de pós-temporada desde 2019, quando foi finalista do Oeste.

Por fim, o Celtics adquire o cestinha do Blazers nas últimas duas temporadas. Simons ganhou protagonismo após a saída de Lillard. Em 389 partidas pelo time de Portland, o armador conseguiu médias de 15 pontos e 3,3 assistências, além de 38% nas bolas de três.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca entre Celtics e Blazers

Jrue Holiday (35 anos): US$67,2 milhões nas próximas duas temporadas e uma player option de US$37,2 milhões em 2027/28

Anfernee Simons (26 anos): expirante de US$27,7 milhões

