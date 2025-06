Nuggets tentou fechar troca por Kevin Durant

No domingo (22), o Houston Rockets acertou com o Phoenix Suns o primeiro grande acordo para a temporada 2025/26. No entanto, outros times, como o Denver Nuggets, tentaram a troca por Kevin Durant. A informação foi divulgada por Shams Charania, da ESPN. Então, a franquia do Colorado buscou unir o astro a Nikola Jokic.

“O Suns iniciou negociações sérias para a troca Durant esta semana, com foco principal no Miami Heat, Rockets e Minnesota Timberwolves. Mas, vários outros pretendentes correndo por fora também surgiram como Toronto Raptors , Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets”, disse o jornalista.

Vale lembrar, por outro lado, que o Nuggets não estava na lista de destinos preferidos de Kevin Durant para troca. Isso porque o veterano já havia indicado, além do Rockets, San Antonio Spurs e Miami Heat como equipes que gostaria de defender. Esse fator foi determinante para que Denver não avançasse nas tratativas.

Afinal, como alertou Charania, o craque tem um contrato prestes a expirar de US$54 milhões. Ele é elegível para uma extensão de dois anos assim que fosse trocado. Portanto, ao indicar seus destinos preferidos na NBA, mostrou onde estaria disposto a negociar um novo acordo a longo prazo.

Ou seja, caso fosse para um time que não tinha interesse, como o Nuggets, poderia evitar a extensão de dois anos. Com esse cenário em vista, a franquia do Colorado não avançou. Como resultado, além do Suns, Durant também tinha poder de decisão na troca.

Além disso, o portal ClutchPoints avaliou as dificuldades em unir Durant a Jokic no Denver Nuggets. Em artigo publicado por Jackson Stone, o jornalista falou sobre o lado positivo caso a troca acontecesse. Para ele, a chegada do veterano daria ao três vezes MVP a chance de atuar ao lado de um pontuador de elite como nunca antes na carreira. Em contrapartida, de acordo com o analista, o preço pedido por Phoenix era muito alto para o que Denver estaria disposto a abrir mão.

Após Phoenix Suns e Rockets fecharem negócio, Durant falou sobre sua nova equipe na NBA.

“Estou ansioso por fazer parte do Houston Rockets. As últimas semanas foram uma loucura. Mas estou feliz que acabou. Eles tiveram uma ótima temporada no ano passado. Adoro a liderança da equipe. Então, senti que seria um destino para mim”, avaliou o astro.

Por fim, Durant, que completa 37 anos em setembro, teve médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências na última temporada. Ao todo, ele disputou 62 jogos. Dessa forma, ele atingiu uma marca importante na NBA. Isso porque conseguiu médias de pelo menos 25 pontos, 50% de aproveitamento nos arremessos, com 40% de três pontos em três anos seguidos. Assim, atingiu a maior sequência da história da liga.

