Proposta do Heat em troca de Kevin Durant é conhecida

O Miami Heat esteve perto da troca por Kevin Durant. O astro de 36 anos foi trocado na tarde de domingo (22) para o Houston Rockets. No entanto, segundo Shams Charania, da ESPN, poderia ter ido para o time da Flórida, que recuou por não querer incluir os nomes pedidos pelo Phoenix Suns no negócio.

Conforme Charania, o Suns pediu na troca por Durant os atletas Jaime Jaquez Jr., Nikola Jovic e Haywood Highsmith, além da 20ª escolha e outras seleções futuras. Outro nome que Phoenix tentou foi o promissor pivô Kel’el Ware. Porém, o Heat recuou porque não gostaria de abrir mão de todos os ativos.

Segundo Sam Quinn, da CBS Sports, a decisão do Heat por Durant foi uma surpresa. Isso porque, o time costuma ser agressivo na busca por estrelas do calibre do camisa 35. No entanto, mostra que a franquia não estava disposta a arriscar tudo para conseguir um jogador em reta final de carreira.

“Charania não quis dizer que todos esses nomes estavam fora da mesa, mas sim que o Miami não quis abrir mão de tudo isso junto com nomes como Andrew Wiggins, Duncan Robinson e Terry Rozier. Parece que poderia ter existido uma oferta viável que nem sequer incluía Kel’el Ware. Ainda assim, dado a agressividade usual do Miami em busca de estrelas, essa hesitação foi surpreendente”, considerou Quinn.

A desistência do Heat na troca abriu espaço para outros times. Entre eles, Rockets, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers. Porém, ainda segundo Charania, o camisa 35 só estaria disposto a se juntar a Houston, Miami ou San Antonio Spurs.

Desse modo, as propostas dos demais times foram descartadas pelo Suns. No fim, restou apenas o Rockets, que conseguiu a troca por Durant por um valor abaixo do mercado. Pelo jogador, afinal, Houston enviou Jalen Green, Dillon Brooks e a 10ª escolha do Draft, além de múltiplas seleções de segunda rodada.

Para Quinn, o fato do Heat ter recuado na troca por Kevin Durant foi o que atrapalhou o Suns. Assim, devido à pressão do astro por um nova equipe, não houve outra opção se não negociá-lo por “pouco” com o Rockets.

“A suposição óbvia aqui é que ninguém ofereceu mais. Shams e outros relataram que durante o processo o Spurs não estava fazendo propostas agressivas. Isso não surpreende, dado o perfil jovem do elento. No entanto, a relutância do Heat na troca foi algo curioso”, analisou Quinn.

