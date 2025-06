Shaquille O’Neal critica Joel Embiid: “Chega!”

Shaquille O’Neal coleciona críticas ao astro Joel Embiid. Ainda nesta temporada, o ídolo da NBA detonou o pivô do Philadelphia 76ers ao dizer que ele é molenga e jamais seria campeão da liga. A fala mais recente aconteceu durante o The Big Podcast With Shaq, onde avaliou o talento do camaronês como um jogador de garrafão.

Primeiro, Shaquille O’Neal revelou o critério usado para avaliar quão bom é um pivô. “Se eles poderiam jogar conosco nos anos 90, eu dou algum crédito”.

Na sequência, O’Neal e Zach Randolph, convidado no podcast, avaliaram quais nomes atenderiam ao critério. Desse modo, o ídolo do Memphis Grizzlies respondeu: Joel Embiid. No entanto, Shaq discordou do ex-jogador com uma careta. Além disso, revelou que um encontro recente com o pivô do 76ers revelou que ele não teria condições.

De acordo com O’Neal, a interação com Embiid aconteceu “anos atrás”. Os dois teriam se enfrentado em quadra e o pivô do 76ers teria corrigido Shaq ao dizer que a posição de pivô sofreu mudanças. Para a lenda do Lakers, desse modo, isso provou que o camisa 21 não seria bem-sucedido há 25 anos.

“Eu fui para cima dele um dia e a resposta dele foi: ‘Os caras não jogam mais assim'”, relembrou Shaquille O’Neal sobre Joel Embiid. “E eu fiquei tipo: ‘que merda, que merda você está falando?’ Cansei até de falar com você'”.

É inegável que Shaq é um dos maiores críticos das mudanças na posição de pivô. No passado, ele era sinônimo de domínio no garrafão, graças ao atleticismo, enterradas, rebotes e tocos. Porém, nos últimos anos, o domínio nas bolas de três chegou também à posição, sendo algo que Shaquille O’Neal jamais teve como qualidade.

Joel Embiid, por sua vez, é sinônimo desta geração de pivôs que arremessa do perímetro. Na carreira, por exemplo, ele tem uma média de 3.5 arremessos de três por jogo. Portanto, um estilo diferente de O’Neal, o que justifica as críticas feitas pelo astro da NBA nos anos 2000. Em outubro, por exemplo, Shaq chegou a dizer que o pivô é “molenga” justamente pelo jeito que joga.

“Por que você não consegue jogar jogos seguidos em partidas que não são físicas? Ele não está sendo dobrado, nem marcado na frente ou atrás, nem recebendo faltas intencionais. Ele está fazendo pick and pop e arremessando de longe. Mas eu não entendo isso. Para mim, isso só mostra que ele não quer ganhar o campeonato. Ele é um molenga”, disse, em outubro.

