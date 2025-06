Scottie Pippen: “Jalen WIlliams pode ser melhor que eu”

As finais da NBA trouxeram à tona um debate: Jalen Williams pode ser maior que Scottie Pippen? O analista Stephen A. Smith, da ESPN, por exemplo, disse que o astro do Oklahoma City Thunder é melhor do que foi o ídolo do Chicago Bulls. Isso porque, ele teria potencial para brilhar como astro principal, sendo algo que o ex-jogador não fez durante a carreira.

O debate não demorou para chegar até Scottie Pippen. À ESPN, o astro do Bulls nos anos 90 comentou sobre a comparação que tem sido feita entre Williams e ele. No entanto, ele foi sincero ao dizer que também vê o camisa 8 do Thunder com uma vantagem de talento.

Pippen, porém, justificou a escolha por Williams pela evolução da NBA. De acordo com o ex-jogador, o estilo de jogo praticado atualmente, com mais cestas de três e liberdade para os jogadores, permite que os novos jogadores superem os do passado.

Continua após a publicidade

“Não quero limitar dizendo que Williams será como eu”, disse Pippen à ESPN. “Eu vejo ele sendo ainda maior, se posso dizer isso. Por causa de como o jogo é hoje. Eles têm liberdade ofensiva. Nós não tínhamos isso. Nosso jogo era mais sistemático. Hoje, esses caras têm liberdade para arremessar de três e tudo mais”.

Como citado por A. Smith, Jalen Williams ainda não se permite ser ofuscado por Shai Gilgeous-Alexander. Embora o armador tenha sido o MVP, o camisa 8 também é reconhecido como astro da franquia. Pippen, por outro lado, sempre foi um coadjuvante de Jordan no Bulls.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Como comparação, nas seis séries de finais da NBA que o Bulls venceu nos anos 90, Scottie Pippen teve mais pontos que Jordan em apenas dois jogos. Além disso, nunca passou de 32 pontos. Williams, enquanto isso, alcançou 40 pontos no Jogo 5 contra o Indiana Pacers e teve mais pontos que Gilgeous-Alexander em dois dos seis jogos da série.

Scottie Pippen, portanto, vê em Jalen Williams um jogador com grande potencial. Não apenas para ser uma segunda estrela de um time campeão, mas com condições de liderar uma franquia ao topo da NBA sendo o principal nome.

“Ele é muito especial”, finalizou Pippen sobre Williams. “Vejo um cara que vai se tornar um dos melhores jogadores da liga. Ele é, com certeza, capaz de liderar essa franquia a vários títulos. Assim como Shai, é claro”.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA