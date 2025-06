Ex-jogador aconselha 76ers: “Fique longe de Ace Bailey no Draft”

Dono da terceira escolha do Draft 2025 da NBA, o Philadelphia 76ers pode optar pelo ala Ace Bailey, de Rutgers. No entanto, o jogador vem recebendo diversas críticas nas últimas semanas por conta de suas condutas para o recrutamento. Até aqui, ele não passou por nenhuma entrevista com os times e não treinou em particular com ninguém.

Uma das críticas vem de Kenyon Martin, primeira escolha do Draft de 2000. De acordo com Martin, o 76ers devia ficar muito longe de Ace Bailey no próximo dia 25.

“Ele tinha um treino com o 76ers e cancelou? Então, aí já é um problema por si só”, afirmou Martin, em entrevista ao podcast Gil’s Arena. “Se você não marca nada antes, é uma coisa. Mas se marca e cancela, eu não seleciono você com a terceira escolha. Eu não confio em você. Veja, se eu tomo as decisões em Philadelphia, eu jamais o selecionaria em terceiro”.

De acordo com Martin, esse é o tipo de atitude que um jogador do Draft não pode ter de forma alguma. Afinal, demonstra pouco profissionalismo.

“Primeiro, eu não iria nele porque não preciso dele. Segundo, eu não o conheço, pois não foi me encontrar (se sou quem decide em Philadelphia). Então, eu não preciso de seu talento aqui. E como eu não o conheço, como faço? Ele não apareceu”, disse.

O 76ers pode, ainda assim, selecionar Ace Bailey no Draft. Afinal, o presidente do time Daryl Morey já selecionou dois armadores (Tyrese Maxey e Jared McCain) nos últimos anos sem fazer entrevista ou treino particular.

“Eu fui número 1 no Draft, então sei como essas coisas são”, concluiu Martin.

Bailey decepcionou nas medições do Combine, aparecendo cerca de seis a sete centímetros a menos do que declarava. Fisicamente, ele fez os testes e foi bem na maioria deles. Mas o que vem causando estranheza é o fato de ele ter pedido promessa ao Sixers para, depois, participar da entrevista. Em geral, isso só acontece depois de uma conversa com a diretoria e treinos específicos. Antes disso, não.

Bailey, de 18 anos, ficou com médias de 17.6 pontos, 7.2 rebotes e 1,3 toco na última temporada em Rutgers. Ele segue como um dos melhores talentos para o Draft de 2025 da NBA. Nos últimos 12 meses, ele variou entre a segunda e terceira posição de todos os principais mocks. No último da ESPN, no entanto, apareceu apenas em sexto por conta de suas atitudes.

VJ Edgecombe vem aparecendo como a provável escolha do 76ers, apesar de o time seguir tentando trocar sua escolha com a do San Antonio Spurs para garantir a segunda. Neste caso, Dylan Harper seria o desejo da direção.

